 أمير عسير ونائبه يستقبلان المهنّئين بشهر رمضان من منسوبي الإمارة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 2 رمضان 1438 هجريا, الموافق 28 مايو 2017 ميلاديا

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أمير عسير ونائبه يستقبلان المهنّئين بشهر رمضان من منسوبي الإمارة

أمير عسير ونائبه يستقبلان المهنّئين بشهر رمضان من منسوبي الإمارة
المناطق_عسير

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير, وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز ، بعد ظهر اليوم جموع المهنئين بشهر رمضان المبارك من منسوبي إمارة المنطقة وذلك في المجلس العام بديوان الإمارة.

 

وقدم الجميع التهنئة لسموهما بمقدم الشهر الفضيل ،  ودعا سمو أمير منطقة عسير – الله جل وعلا – أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال، وأن يعيد هذا الشهر  وكل مناسبات الخير والمملكة تنعم في ثياب المجد والرفعة، وأن يديم على هذه البلاد أمنها واستقرارها .

 

 

 

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