أمير عسير ونائبه يستقبلان المهنّئين بشهر رمضان من منسوبي الإمارة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير, وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز ، بعد ظهر اليوم جموع المهنئين بشهر رمضان المبارك من منسوبي إمارة المنطقة وذلك في المجلس العام بديوان الإمارة.

وقدم الجميع التهنئة لسموهما بمقدم الشهر الفضيل ، ودعا سمو أمير منطقة عسير – الله جل وعلا – أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال، وأن يعيد هذا الشهر وكل مناسبات الخير والمملكة تنعم في ثياب المجد والرفعة، وأن يديم على هذه البلاد أمنها واستقرارها .