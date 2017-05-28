بوجبا يؤدي مناسك العمرة

أدى لاعب كرة القدم الفرنسي بول بوجبا٬ والمحترف في الدوري الإنجليزي أمس السبت٬ مناسك العمرة بالمسجد الحرام.

وأظهرت صورٌ اللاعب المحترف في فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي٬ وهو بملابس الإحرام٬ حيث تواجد بمكة المكرمة لذلك الغرض٬ إضافة إلى صور أخرى له مع بعض محبيه.

يذكر أن بوجبا عاد إلى ناديه القديم مانشستر يونايتد٬ قادما من يوفنتوس الإيطالي٬ في صفقة ضخمة٬ حيث بلغت قيمة عقده الرسمي 105 ملايين يورو٬ فيما زعمت مصادر أن الصفقة تجاوزت 120 ملايين يورو٬ ولمدة 5 سنوات.