 بوجبا يؤدي مناسك العمرة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 2 رمضان 1438 هجريا, الموافق 28 مايو 2017 ميلاديا

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بوجبا يؤدي مناسك العمرة

بوجبا يؤدي مناسك العمرة
المناطق_مكة

أدى لاعب كرة القدم الفرنسي بول بوجبا٬ والمحترف في الدوري الإنجليزي أمس السبت٬ مناسك العمرة بالمسجد الحرام.
وأظهرت صورٌ اللاعب المحترف في فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي٬ وهو بملابس الإحرام٬ حيث تواجد بمكة المكرمة لذلك الغرض٬ إضافة إلى صور أخرى له مع بعض محبيه.
يذكر أن بوجبا عاد إلى ناديه القديم مانشستر يونايتد٬ قادما من يوفنتوس الإيطالي٬ في صفقة ضخمة٬ حيث بلغت قيمة عقده الرسمي 105 ملايين يورو٬ فيما زعمت مصادر أن الصفقة تجاوزت 120 ملايين يورو٬ ولمدة 5 سنوات.

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