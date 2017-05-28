اعتقال ستة ماليزيين لإرتباطهم بتنظيم داعش في ولايات مختلفة

أفادت الشرطة الماليزية أنها ألقت القبض على 6 مواطنين ماليزيين لإرتباطهم بتنظيم “داعش”.وقال مفتش الشرطة خالد أبو بكر في بيان صحفي أن السلطات اعتقلت المشتبه فيهم خلال عمليات منفصلة في أربع ولايات في الفترة من 23 حتى 26 مايو الجاري، وكان أول المقبوض عليهم محمد عريف جنيدي الذي استسلم بعدما أصدرت الشرطة بياناً بثته وسائل الإعلام يطالب المواطنين بالتقدم بأي معلومات عنه، وجنيدي مربي أبقار يبلغ من العمر 27 سنة كانت الشرطة تسعى إلى القبض عليه بتهمة تهريب أسلحة لمقاتلين من داعش متمركزين في ماليزيا.وقبضت الشرطة أيضاً على أخوين أحدهما معلم في معهد ديني والآخر رجل أعمال يعمل عبر الإنترنت وذلك للاشتباه في مساعدتهما التنظيم في سوريا والاثنان من أقارب محمد فضيل عمر الذي كان أصدر توجيهات بتنفيذ هجوم فردي في ولاية صباح في أغسطس الماضي.وأوضح أبو بكر إنه من المتوقع أن يتولى فضيل دور القيادي السابق في التنظيم المتطرف محمد وندي محمد جدي الذي كان اسمه على القائمة الأميركية للمتشددين المطلوبين حتى وفاته، يشار إلى إن وندي كان العقل المدبر لتفجير حانة في كوالالمبور في يونيو الماضي في هجوم أسفر عن إصابة ثمانية أشخاص.كما ألقت السلطات القبض على متقاعد من الجيش عمره 54 سنة بتهمة تحويل حوالى 20 ألف رنغيت ماليزي إلى متشددين في سوريا، وكان أحد أبنائه انضم إلى المتشددين في سوريا وألقي القبض على اثنين آخرين لم تذكر السلطات اسميهما، وذلك بتهمة دعم ومساعدة التنظيم.يذكر أن ماليزيا ألقت القبض على أكثر من 250 شخصاً في الفترة من العام 2013 حتى العام 2016 للاشتباه في قيامهم بنشاطات ذات صلة بـ “داعش”.