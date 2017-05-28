أطول وأقصر ساعات الصوم هذا العام حول العالم

تتصدر الجزائر هذا العام قائمة الدول العربية الأكثر من ناحية ساعات الصيام بمعدل 16 ساعة و 44 دقيقة، فيما ستكون الصومال الأقل لـ 13 ساعة.

وأوضح المختص الجزائري في علم الفلك أحمد قريق أن هذه الأمور طبيعية وتحدث بحكم فصول السنة وعدم ثبات ساعات الليل والنهار”. وأضاف الدكتور قريق أن ساعات الليل والنهار تتساوى في الاعتدال الربيعي والاعتدال الخريفي ما بين 21 مارس و23 سبتمبر، إلى أن نصل إلى أقصى حد في 21 يونيو.

وتابع: “بما أن شهر رمضان سيكون في يونيو، فسنصوم أطول نهار في السنة، كما ستكون في هذا الشهر أقصر ليلة في السنة”.

وبينما يتقارب عدد ساعات الصوم في الدول العربية 17 ساعة تقريباً، فإن المسلمين في الدول الاسكندنافية سيصومون هذا العام أكثر من 20 ساعة، إذ إن الشمس تقريبا لا تغرب هناك في هذه الفترة من السنة.

في السويد والنرويج، وفنلندا هذا العام أيضاً سيصوم المسلمون حوالي 20 ساعة ونصف، بينما لا تغيب الشمس إلا دقائق قليلة أو لا تغيب إطلاقاً في بعض مدن هذه الدول مثل كيرونا السويدية.

وتختلف الاجتهادات حول وجوب صوم المسلمين طيلة هذه الساعات، فبينما يلتزم القسم الأكبر منهم بالساعات الطويلة هذه، يختار آخرون الصوم، والإفطار، بحسب توقيت مكة المكرّمة.

ويذكر أنّ هذا العام تتراوح ساعات الصيام بين 10 ساعات (تحديداً في أميركا اللاتينية) و21 ساعات في القسم الشمالي من أوروبا.

عدد ساعات الصيام في بعض دول العالم

الأردن 15.58 ساعة

الرياض 15.12 ساعة

دمشق 16.10 ساعة

القدس 15.53 ساعة

بيروت 16.10 ساعة

الخرطوم 14.31 ساعة

الكويت 15.40 ساعة

المنامة 15.21 ساعة

مسقط 15.06 ساعة

الدوحة 15.15 ساعة

صنعاء 14.22 ساعة

القاهرة 15.51 ساعة

طرابلس 16.12 ساعة

تونس 16.33 ساعة

الجزائر 16.45 ساعة

الرباط 16.10 ساعة

نواكشوط 14.35 ساعة

الدول الاسكندنافية 22 ساعة تقريبا

أوشايا، الأرجنتين 8.57 ساعات تقريبا

جرينلاند يصل عدد ساعات الصيام إلى 21 ساعة، وتشاركها في عدد الساعات آيسلندا.

النرويج سيصوم المسلمون فيها 19 ساعة.

بريطانيا 18 ساعة.

كندا، ستصل عدد ساعات الصيام إلى 17 ساعة تقريباً.

جمهورية الهند سيصوم المسلمون 15 ساعة.

أما مسلمو أنغولا فسيصومون مدة 12 ساعة في اليوم.

وفي استراليا تصل ساعات الصيام إلى 11 ساعة