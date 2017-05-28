 الهلال يصل للدوحة تأهبا لمواجهة استقلال خوزستان | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 2 رمضان 1438 هجريا, الموافق 28 مايو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

الهلال يصل للدوحة تأهبا لمواجهة استقلال خوزستان دوريات جازان تضبط كميات من القات والحبوب المخدرة بريطانيا تمارس ضغوطاً لوقف مواد تخص متشددين على الإنترنت بوجبا يؤدي مناسك العمرة أطول وأقصر ساعات الصوم هذا العام حول العالم اعتقال ستة ماليزيين لإرتباطهم بتنظيم داعش في ولايات مختلفة المعهد الصناعي الثانوي بالخميس يقيم حفل تكريم المتدربين المتفوقين أمير عسير ونائبه يستقبلان المهنّئين بشهر رمضان من منسوبي الإمارة نائب أمير مكة يستقبل مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف بالمنطقة “تعليم الرياض” يعتمد 24 مدرسة للبنين والبنات بالفصل الصيفي جمعية البر الخيرية بالطائف توزيع 1200 وجبة في محافظة الطائف مشروع إفطار صائم.. شبابنا فيهم خير جمعية البر الخيرية بجازان تطلق مشروع “فطرني” للصائمين

الهلال يصل للدوحة تأهبا لمواجهة استقلال خوزستان

الهلال يصل للدوحة تأهبا لمواجهة استقلال خوزستان
المناطق_الدوحة

وصلت عصر اليوم الأحد بعثة فريق الهلال الأول لكرة القدم إلى الدوحة؛ استعدادا لملاقاة نظيره استقلال خوزستان الإيراني مساء يوم بعد غد الثلاثاء، على ملعب استاد ثاني بن جاسم بنادي الغرافة، ضمن لقاءات إياب الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا.
وسيؤدي الفريق في تمام الساعة الـ11:00 من مساء اليوم مرانا مغلقا على الملعب الرديف بنادي الغرافة؛ تحضيرًا لملاقاة نظيره استقلال خوزستان الإيراني.
من جانبه، ينهي الفريق تحضيراته لملاقاة الاستقلال بمران مغلق في تمام الساعة الـ 11:00 من مساء يوم الغد على ملعب ثاني بن جاسم بنادي الغرافة، فيما يعقد مدير الجهاز الفني الأرجنتيني رامون دياز وأحد اللاعبين مؤتمرا صحافيا بمقر إقامة بعثة الفريق، في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الغد، على أن يسبقه الاجتماع الفني للمباراة.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>