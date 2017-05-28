الهلال يصل للدوحة تأهبا لمواجهة استقلال خوزستان

وصلت عصر اليوم الأحد بعثة فريق الهلال الأول لكرة القدم إلى الدوحة؛ استعدادا لملاقاة نظيره استقلال خوزستان الإيراني مساء يوم بعد غد الثلاثاء، على ملعب استاد ثاني بن جاسم بنادي الغرافة، ضمن لقاءات إياب الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا.

وسيؤدي الفريق في تمام الساعة الـ11:00 من مساء اليوم مرانا مغلقا على الملعب الرديف بنادي الغرافة؛ تحضيرًا لملاقاة نظيره استقلال خوزستان الإيراني.

من جانبه، ينهي الفريق تحضيراته لملاقاة الاستقلال بمران مغلق في تمام الساعة الـ 11:00 من مساء يوم الغد على ملعب ثاني بن جاسم بنادي الغرافة، فيما يعقد مدير الجهاز الفني الأرجنتيني رامون دياز وأحد اللاعبين مؤتمرا صحافيا بمقر إقامة بعثة الفريق، في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الغد، على أن يسبقه الاجتماع الفني للمباراة.