 دوريات جازان تضبط كميات من القات والحبوب المخدرة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 2 رمضان 1438 هجريا, الموافق 28 مايو 2017 ميلاديا

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دوريات جازان تضبط كميات من القات والحبوب المخدرة

دوريات جازان تضبط كميات من القات والحبوب المخدرة
المناطق_أمل بهكلي
تمكنت الفرق الميدانية التابعة لإدارة دوريات اﻷمن بمنطقة جازان من إحباط تهريب كميات من القات وحبوب الكبتاجون المخدرة وذلك في عمليتين منفصلتين.

حيث قامت إحدى دوريات اﻷمن في العملية اﻷولى بعمل تفتيش مفاجئ بمدخل مدينة جازان تمكنت خلاله من اﻹطاحة بشاب في العقد الثالث من العمر عثر بداخل مركبته على 24 حزمة من نبات القات المحظور.

وفي العملية الثانية رصدت إحدى دوريات اﻷمن مركبة من نوع كيا يستقلها شابين في موقع مشبوه ليتم إستيقافهم وعند إجراء التفتيش اﻻحترازي للمركبة عثر بداخلها على 675 حبة من حبوب الكبتاجون المخدرة.

فتم إتخاذ اللازم حيال الأشخاص والمضبوطات وإحالتهم لجهة الاختصاص.

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