أمير المدينة يشارك رجال الأمن إفطارهم في ساحات المسجد النبوي

شارك صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة رجال الأمن في القطاعات الأمنية إفطارهم في ساحة المسجد النبوي الشريف، واطلع سموه على سير عمل رجال الأمن في تنفيذ الخطة الأمنية والمرورية لشهر رمضان المبارك من أجل توفير الراحة لقاصدي المسجد النبوي الشريف ، وذلك حسبما أعلنت إمارة المنطقة.

وثمن سموه الجهود المبذولة من قبل رجال الأمن في أداء المهام الموكلة لهم، معبراً عن سعادته البالغة بمشاركة رجال الأمن في وجبة الإفطار في ميدان عملهم، سائلاً الله أن يتقبل صيامهم ويبارك في جهودهم لأداء المسؤولية العظيمة والمساهمة مع زملائهم في كافة القطاعات في الحفاظ على أمن الوطن ومقدساته وخدمة زوار المسجد النبوي الشريف والسهر على راحتهم .

