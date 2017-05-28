 أمير المدينة يشارك رجال الأمن إفطارهم في ساحات المسجد النبوي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 2 رمضان 1438 هجريا, الموافق 28 مايو 2017 ميلاديا

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أمير المدينة يشارك رجال الأمن إفطارهم في ساحات المسجد النبوي

أمير المدينة يشارك رجال الأمن إفطارهم في ساحات المسجد النبوي
المناطق - المدينة المنورة

شارك صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة رجال الأمن في القطاعات الأمنية إفطارهم في ساحة المسجد النبوي الشريف، واطلع سموه على سير عمل رجال الأمن في تنفيذ الخطة الأمنية والمرورية لشهر رمضان المبارك من أجل توفير الراحة لقاصدي المسجد النبوي الشريف ، وذلك حسبما أعلنت إمارة المنطقة.

وثمن سموه الجهود المبذولة من قبل رجال الأمن في أداء المهام الموكلة لهم، معبراً عن سعادته البالغة بمشاركة رجال الأمن في وجبة الإفطار في ميدان عملهم، سائلاً الله أن يتقبل صيامهم ويبارك في جهودهم لأداء المسؤولية العظيمة والمساهمة مع زملائهم في كافة القطاعات في الحفاظ على أمن الوطن ومقدساته وخدمة زوار المسجد النبوي الشريف والسهر على راحتهم .

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