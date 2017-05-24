 للعام الثاني على التوالي وبعد صلاة التراويح.. نفع تواصل حملة “عيونك بأعيننا” لفحص العيون مجاناً في مساجد جدة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 2 رمضان 1438 هجريا, الموافق 28 مايو 2017 ميلاديا

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للعام الثاني على التوالي وبعد صلاة التراويح.. نفع تواصل حملة “عيونك بأعيننا” لفحص العيون مجاناً في مساجد جدة

للعام الثاني على التوالي وبعد صلاة التراويح.. نفع تواصل حملة “عيونك بأعيننا” لفحص العيون مجاناً في مساجد جدة
المناطق - محمد آل طاوي
للعام الثاني على التوالي ، تواصل جمعية نفع الخيرية بجدة بالتعاون مع مركز السقاف لطب العيون بجدة ومستشفى جامعة الملك عبدالعزيز تنفيذ حملة “عيونك بأعيننا” والتي تشمل عيادة عيون متنقلة لتخدم ذوي الإعاقة البصرية وضعاف البصر من المحتاجين من خلال تنقل الحملة يومياً في مساجد جدة بعد صلاة التراويح من شهر رمضان المبارك .

أوضح ذلك مدير الجمعية سعيد بن إبراهيم الزهراني ، مشيراً إلى الحاجة الماسة لمثل هذه العيادات المتنقلة في المحافظات الأخرى بالنظر لارتفاع قيمة علاج العيون بشكل عام ، مشيرا ً إلى ان الجمعية شكلت فريق عمل طبي بالتعاون مع عدد من الأطباء المتطوعين انطلاقاً من مسئوليتهم تجاه المجتمع، والإيمان بالدور الذي من الممكن تقديمه في كشف حالات ضعف البصر مجاناً حيث تكفل المركز بهذه العيادة والكشف المجاني وعلاج الحالات المكتشفة من غير القادرين على العلاج من ضمن برامج المركز لمكافحة العمى ، فيما يمنح المركز التخفيض الخيري بمقدار 60 % للجمعية على أن تتولى التنسيق لعلاج الحالات المكتشفة حسب أوجه الدعم التي توفرها الجمعية بعد إجراء البحث الاجتماعي للحالات .

وحذر الدكتور حسين السقاف المدير الطبي لمركز السقاف لطب وجراحة العيون من حالات إهمال العيون حيث أوضح أن الكشف أثبت في أول أيام الحملة وجود حالات من الماء الأبيض والمياه الزرقاء واعتلالات الشبكية ونزيف شبكية العين . مضيفاً أن هذه المبادرة التي تواصل حملتها للعام الثاني تعكس عمق علاقة الجمعية مع القطاعات الخاصة والحكومية ، مؤكداً أن وجود مثل هذه الخدمات سيعزز من منظومة الخدمات الصحية التي تقدمها الجمعية بالإضافة إلى مجموعة خدماتها الإجتماعية الأخرى .

وتشهد الحملة مشاركة فريق طبي مكون الدكتور حسين السقاف (أخصائي طب وجراحة العيون) والدكتور هاني الرحيلي (أخصائي بصريات) ، والدكتور تركي القرني (أخصائي طب و جراحة العيون) ، فيما يشرف عليها الأستاذ علاء الدين صاحب ، والأستاذ شريف مشالي . ويمكن للراغبين في الاستفادة من الحملة حسب العيادات المتنقلة للعيون متابعة موقع الجمعية الإلكتروني (http://nafa.org.sa/) .

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