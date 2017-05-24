 تعليم الخرج يطلق مهرجان إجازتي سعادتي ٢ | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 2 رمضان 1438 هجريا, الموافق 28 مايو 2017 ميلاديا

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تعليم الخرج يطلق مهرجان إجازتي سعادتي ٢

تعليم الخرج يطلق مهرجان إجازتي سعادتي ٢
المناطق - الرياض

أطلق تعليم الخرج مهرجان إجازتي سعادتي الثاني بعد نجاح النسخة الأولى التي تم إطلاقها في إجازة منتصف العام الدراسي ١٤٣٧/١٤٣٨ هـ.

وتأتي هذه الخطوة إنطلاقا من إيمان تعليم الخرج بأهمية استمرار تواصل الإدارة مع المجتمع في كافة المناسبات وتقديم الخدمات التي تضمن تمتعهم بإجازة سعيدة من خلال حقبة من البرامج التي تستهدف فئة الشباب الذين يتمتعون بإجازة تمتد لأربعة أشهر.

وقد أوضح مدير تعليم الخرج الدكتور عبدالرحمن العبدالجبار أن تعليم الخرج أطلق البرنامج في نسخته الثانيه هذا العام اعتبارا من الثاني من رمضان وحتى ٢٥ من ذي القعدة المقبل بمشاركة ١٠ أندية في محافظتي الخرج والدلم، تقام في ٤ أندية موسمية و ٦ أندية أحياء ببرامج متنوعة تلائم جميع فئات الشباب، تتنوع بين رياضية، ترفيهية، تدريبية، مهنية، اجتماعية، سياحية، وثقافية.

وأشار العبدالجبار إلى أن تعليم الخرج يتحلى بمسؤلياته تجاه المجتمع ويعي ويدرك جيدا أن الإجازة الصيفية ليست استراحة للتعليم من العمل، بل هي فترة ذهبية لتكثيف الجهود من أجل البقاء على اتصال مع المجتمع وتحدي كبير جدا في إقامة البرامج بما يضمن استفادة الشباب من أوقات الفراغ، لا سيما وأن الدولة وفقها الله ذللت كل الصعاب وسخرت كل الإمكانات المادية والبشرية لتوفير بيئة آمنة للطلاب والطالبات.

وأكد العبدالجبار أن البرامج التي ستقام في الأندية تعلن بشكل دوري على حسابات الأندية وحسابات الإدارة والنشاط وسيتم الإعلان عن برامج نوعية للفترة الثانية من المهرجان قريبا.

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