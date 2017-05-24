تعليم الخرج يطلق مهرجان إجازتي سعادتي ٢

وتأتي هذه الخطوة إنطلاقا من إيمان تعليم الخرج بأهمية استمرار تواصل الإدارة مع المجتمع في كافة المناسبات وتقديم الخدمات التي تضمن تمتعهم بإجازة سعيدة من خلال حقبة من البرامج التي تستهدف فئة الشباب الذين يتمتعون بإجازة تمتد لأربعة أشهر.

وقد أوضح مدير تعليم الخرج الدكتور عبدالرحمن العبدالجبار أن تعليم الخرج أطلق البرنامج في نسخته الثانيه هذا العام اعتبارا من الثاني من رمضان وحتى ٢٥ من ذي القعدة المقبل بمشاركة ١٠ أندية في محافظتي الخرج والدلم، تقام في ٤ أندية موسمية و ٦ أندية أحياء ببرامج متنوعة تلائم جميع فئات الشباب، تتنوع بين رياضية، ترفيهية، تدريبية، مهنية، اجتماعية، سياحية، وثقافية.

وأشار العبدالجبار إلى أن تعليم الخرج يتحلى بمسؤلياته تجاه المجتمع ويعي ويدرك جيدا أن الإجازة الصيفية ليست استراحة للتعليم من العمل، بل هي فترة ذهبية لتكثيف الجهود من أجل البقاء على اتصال مع المجتمع وتحدي كبير جدا في إقامة البرامج بما يضمن استفادة الشباب من أوقات الفراغ، لا سيما وأن الدولة وفقها الله ذللت كل الصعاب وسخرت كل الإمكانات المادية والبشرية لتوفير بيئة آمنة للطلاب والطالبات.