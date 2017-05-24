أمير تبوك يستقبل المهنئين بشهر رمضان ويرفع التهنئة للقيادة الرشيدة

جاء ذلك خلال استقبال سموه اليوم بالقصر الحكومي جموع المهنئين بحلول شهر رمضان المبارك ، من رؤساء وقضاة المحاكم بالمنطقة ومشايخ القبايل ومديري الإدارات الحكومية وقادة وضباط القوات المسلحة والأمن العام بالمنطقة والمواطنين .

وبادل سمو أمير منطقة تبوك الحضور التهنئة بهذه المناسبة سائلاً الله العلي القدير ان يديم على بلادنا نعمة الأمن والامان والاستقرار في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد وسمو ولي ولي العهد حفظهم الله وفي الختام حضر الجميع مأدبة الإفطار التي أقامها سموه بهذه المناسبة .

حضر الإستقبال وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني ، ووكلاء الإمارة المساعدون .