 أمير تبوك يستقبل المهنئين بشهر رمضان ويرفع التهنئة للقيادة الرشيدة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 2 رمضان 1438 هجريا, الموافق 28 مايو 2017 ميلاديا

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أمير تبوك يستقبل المهنئين بشهر رمضان ويرفع التهنئة للقيادة الرشيدة

أمير تبوك يستقبل المهنئين بشهر رمضان ويرفع التهنئة للقيادة الرشيدة
المناطق - تبوك
رفع صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك بإسمه ونيابة عن أهالي المنطقة التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين, وسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله- بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك ، داعياً الله أن يعيده على الجميع بالخير والبركات .
جاء ذلك خلال استقبال سموه اليوم بالقصر الحكومي  جموع المهنئين بحلول شهر رمضان المبارك ، من رؤساء وقضاة المحاكم بالمنطقة ومشايخ القبايل ومديري الإدارات الحكومية وقادة وضباط القوات المسلحة والأمن العام بالمنطقة والمواطنين  .
وبادل سمو أمير منطقة تبوك الحضور التهنئة بهذه المناسبة سائلاً الله العلي القدير ان يديم على بلادنا نعمة الأمن والامان والاستقرار في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد وسمو ولي ولي العهد حفظهم الله وفي الختام حضر الجميع مأدبة الإفطار التي أقامها سموه بهذه المناسبة .
حضر الإستقبال وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني ، ووكلاء الإمارة المساعدون .

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