 أميركا.. “الحظر الإلكتروني” قد يشمل جميع الرحلات! | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 3 رمضان 1438 هجريا, الموافق 29 مايو 2017 ميلاديا

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أميركا.. “الحظر الإلكتروني” قد يشمل جميع الرحلات!

أميركا.. “الحظر الإلكتروني” قد يشمل جميع الرحلات!
المناطق - وكالات

قال جون كيلي وزير الأمن الداخلي الأميركي الأحد إن #الولايات_المتحدة قد تحظر #الكمبيوتر_المحمول على مقصورة الركاب في كل الطائرات القادمة إلى البلاد أو المغادرة منها وفق ما ذكرته “رويترز”.

وأضاف كيلي في مقابلة مع شبكة (فوكس نيوز) التلفزيونية أن الولايات المتحدة تعتزم “رفع مستوى” أمن الطائرات بما في ذلك تشديد إجراءات فحص الأشياء المحمولة داخل المقصورة.

وقال “هذا هو الشيء الذي هم مهووسون به، الإرهابيون، فكرة إسقاط طائرة أثناء الرحلة خاصة إذا كانت ناقلة أميركية، وخاصة إذا كانت مليئة بالأميركيين”.

وكانت الحكومة الأميركية فرضت في مارس قيودا على حمل الأجهزة الإلكترونية كبيرة الحجم داخل مقصورة الركاب بالطائرات التي تقلع مع 10 مطارات ومن بينها مطارات في #الإمارات و #قطر و #تركيا.

وقال كيلي “لا نزال نتابع المعلومات… وفي عملية تحديد هذا الأمر، لكننا سنرفع المستوى (الأمن) الخاص بالطيران بشكل عام ليصبح أعلى مما هو الآن”.

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