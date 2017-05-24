حملة أمنية مشتركة بالخرج تثمر عن ظبط 68 مخالف لنظام المروري

نفذت شعبة مرور محافظة الخرج صباح اليوم الثاني من رمضان حملة أمنيه مشتركة بمشاركة ومساندت الدوريات الأمنية والشرطة والمهمات والواجبات الخاصه .

وأثمرت الحملة الأمنية المشتركة عن إيقاف مفحطان بالقوة الجبرية ورصد 68 مخالفاً تنوعت مخالفاتهم المروريه.

حيث تم رصد 33 مخالفة تضليل و6 مخالفات عدم حمل رخصة قياده و5 مخالفات وضع سناب شات بالمركبة و7 تغير هيكلة المركبه و9 تجمهر فيما تم حجز 4 مركبات ومخالفتان تفحيط واثنتان عدم وجود لوحات.