 حملة أمنية مشتركة بالخرج تثمر عن ظبط 68 مخالف لنظام المروري | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 3 رمضان 1438 هجريا, الموافق 29 مايو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

الخطوط البريطانية تتكبد 200 مليون دولار من العطل التقني وداعاً لآلام الظهر والعنق أثناء الجلوس أمام الشاشات.. ابتكار جهاز جديد سينبّهك إلى الخطر روما يودع توتي بالتأهل إلى دوري الأبطال جروس: البداية الصحيحة ستكون مفتاح الفوز على أهلي دبي مزاحمية تقدم 42000 ألف وجبة إفطار صائم رضا پهلوی فرزند شاه پیشین ایران مردم ايران را به انقلابی علیه رژیم دعوت کرد حملة أمنية مشتركة بالخرج تثمر عن ظبط 68 مخالف لنظام المروري “توبة الذئب موته”.. محلل إيراني: إسقاط نظام ولاية الفقيه سيسقط عملاءه أميركا.. “الحظر الإلكتروني” قد يشمل جميع الرحلات! شاهد.. هيئة الترفيه تهنئ السعوديين برمضان من السماء بطريقة إبداعية بحضور نائبه.. أمير القصيم يستقبل المهنئين بشهر رمضان المبارك أمير تبوك يستقبل المهنئين بشهر رمضان ويرفع التهنئة للقيادة الرشيدة

حملة أمنية مشتركة بالخرج تثمر عن ظبط 68 مخالف لنظام المروري

حملة أمنية مشتركة بالخرج تثمر عن ظبط 68 مخالف لنظام المروري
المناطق -أشرف العصيمي
نفذت شعبة مرور محافظة الخرج صباح اليوم الثاني من رمضان  حملة أمنيه مشتركة بمشاركة ومساندت الدوريات الأمنية والشرطة والمهمات والواجبات الخاصه  .

وأثمرت  الحملة الأمنية المشتركة عن إيقاف مفحطان بالقوة الجبرية ورصد  68 مخالفاً تنوعت مخالفاتهم المروريه.
حيث تم رصد 33 مخالفة تضليل و6 مخالفات عدم حمل رخصة قياده و5 مخالفات وضع سناب شات بالمركبة و7 تغير هيكلة المركبه و9 تجمهر فيما تم حجز 4 مركبات ومخالفتان تفحيط واثنتان عدم وجود لوحات.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>