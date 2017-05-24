 مزاحمية تقدم 42000 ألف وجبة إفطار صائم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 3 رمضان 1438 هجريا, الموافق 29 مايو 2017 ميلاديا

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مزاحمية تقدم 42000 ألف وجبة إفطار صائم

مزاحمية تقدم 42000 ألف وجبة إفطار صائم
المناطق - الرياض
بدأت الجمعية الخيرية بمحافظة المزاحمية تنفيذ مشروع إفطار ( لك مثل أجري 5 ) في ستة مواقع داخل المحافظة وعلى طريق مكة السريع ، وفق دراسة روعي فيها الكثافة العددية للعمالة وعابري السبيل، بتوزيع 42000 ألف وجبة إفطار بواقع 1400 وجبة إفطار يوميا طوال شهر رمضان المبارك، وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية بمحافظة المزاحمية خالد المسعري أن المشروع يهدف إلى ترسيخ سنة التكافل الاجتماعي من خلال إطعام الطعام، وإدخال الفرح والسرور في نفوس الصائمين والمنتفعين من المشروع، امتثالا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم  «من فطّر صائماً كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء» . وبين أن فكرة المشروع تقوم على تجهيز وجبات إفطار للصائمين من خلال تشجيع ودعم الأسر المنتجة في هذا الشهر المبارك وإعطاءهم الفرص للاعتماد على الذات والعمل على تحسين مواردها الذاتية وتحويلها من أسر معالة إلى أسر منتجة تسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى زرع ثقافة الإنتاج لديهم وذلك بتجهيز الوجبات الساخنة والباردة وتوزيعها على مواقع إفطار الصائمين بشكل يومي، كما يقدم هذا المشروع خدماته للمسافرين والعمال، ولبعض الجهات الحكومية مثل المرور والشرطة وأمن الطرق والدفاع المدني والهلال الأحمر داعيا الله أن يكتب الأجر و الثواب للداعمين والقائمين على هذا المشروع .

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