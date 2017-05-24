جروس: البداية الصحيحة ستكون مفتاح الفوز على أهلي دبي

أكد المدير الفني لفريق الأهلي الأول لكرة القدم، السويسري كريستيان جروس، على أن البداية الصحيحة ستكون مفتاح الفوز على فريق الأهلي الإماراتي، في المباراة التي ستجمعهما على أرضية ستاد آل راشد بمدينة دبي، ضمن مباريات الإياب لحساب دور ثمن نهائي بطولة دوري أبطال آسيا.

وكانت مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين قد انتهت بالتعادل بهدف لهدف.

وقال جروس، في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي للحديث عن المباراة :”ننتظر خوض المباراة الأخيرة لنا في الموسم، وتحقيق التأهل إلى دور الثمانية بدوري أبطال آسيا، والمهم أن نبدأ المباراة بطريقة جيدة”.

وتابع: “نحتاج لهدفين أو أكثر لحسم المباراة، ولابد من خلق توازن بين الدفاع والهجوم حتى نحقق نتيجة إيجابية”.

وأكد جروس أن استعدادات الفريق الأخيرة سارت بشكل جيد وظهر الحماس على وجوه جميع اللاعبين والذي رفعوا شعار التحدي واعلنوا أنهم سيبذلون قصارى جهدهم من اجل الفوز بالمباراة.