 الجيش اليمني يسيطر على مسجد القصر الجمهوري في تعز | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 3 رمضان 1438 هجريا, الموافق 29 مايو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

بر الأرطاوية يوزع أكثر من 500 سلة رمضانية على 311 أسرة مستفيدة خادم الحرمين يستقبل الأمراء و العلماء و الوزراء وقادة القطاعات العسكرية وجمعا من الأهالي أمانة الباحة تتفاعل مع مقطع “انعدام النظافة” بمسلخ الباحة وتوقع الحد الأعلى للعقوبات على المتعهد مبيعات “جالاكسي إس” تتجاوز 8 مليون وحدة في كوريا الجنوبية الجيش اليمني يسيطر على مسجد القصر الجمهوري في تعز بريطانيا تقترب من توجيه اتهامات جنائية في صفقة باركليز “القطرية” بورصة كندا تدخل السباق العالمي على طرح أرامكو الخطوط البريطانية تتكبد 200 مليون دولار من العطل التقني وداعاً لآلام الظهر والعنق أثناء الجلوس أمام الشاشات.. ابتكار جهاز جديد سينبّهك إلى الخطر روما يودع توتي بالتأهل إلى دوري الأبطال جروس: البداية الصحيحة ستكون مفتاح الفوز على أهلي دبي مزاحمية تقدم 42000 ألف وجبة إفطار صائم

الجيش اليمني يسيطر على مسجد القصر الجمهوري في تعز

الجيش اليمني يسيطر على مسجد القصر الجمهوري في تعز
المناطق - اليمن

أحرزت قوات الجيش الوطني اليمني الموالية للحكومة الشرعية اليوم الأحد تقدما جديدا نحو مواقع الحوثيين والقوات الموالية للمخلوع بمحافظة تعز (275) كم جنوب صنعاء.وقال المركز الإعلامي لقيادة محور تعز في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ان قوات الجيش الوطني احرزت تقدما جديدا وسيطرت على مسجد القصر الجمهوري، شرق المدينة.وأوضح المركز أن قوات الجيش أسرت أربعة من عناصر “الميليشيات” في محيط القصر الجمهوري، في حين أعطبت مدرعة تابعة لهم على أسوار القصر، بعد معارك عنيفة اندلعت بين الطرفين.
وفي وقت سابق اليوم، شنت مقاتلات التحالف العربي، غارات جوية على مواقع متفرقة للحوثيين وقوات المخلوع، شرقي المدينة.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>