 مبيعات “جالاكسي إس” تتجاوز 8 مليون وحدة في كوريا الجنوبية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 3 رمضان 1438 هجريا, الموافق 29 مايو 2017 ميلاديا

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مبيعات “جالاكسي إس” تتجاوز 8 مليون وحدة في كوريا الجنوبية

مبيعات “جالاكسي إس” تتجاوز 8 مليون وحدة في كوريا الجنوبية
د ب أ

أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات، الكورية الجنوبية، اليوم الأحد، أن مبيعات هواتف جالاكسي إس 8 وجالاكسي إس 8 بلس، في كوريا الجنوبية تعدت حتى يوم أمس، مليون وحدة.وحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية الرسمية “يونهاب” فقد جاءت هذه الخطوة في خلال 37 يوما من طرح الهاتف الجديد يوم 21 نيسان/أبريل الماضي.ونقلت الوكالة عن مسؤول في سامسونج، لم تسمه، أن وتيرة مبيعات سلسلة هواتف جالاكسي إس 6 وسلسلة هواتف إس 7 ، تجاوزت مليون وحدة بعد مرور 75 يوما و74 يوما من طرحها على التوالي، مؤكدا على أن وتيرة مبيعات جالاكسي إس 8 أسرع بمقدار الضعف مقارنة مع جالاكسي إس 6 وجالاكسي إس .7وسبق أن ذكرت سامسونج مطلع الشهر الجاري أن عدد مبيعات الهواتف لسلسلة جالاكسي إس 8 حول العالم تجاوزت 5 ملايين وحدة.

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