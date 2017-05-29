 أمانة الباحة تتفاعل مع مقطع “انعدام النظافة” بمسلخ الباحة وتوقع الحد الأعلى للعقوبات على المتعهد | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 3 رمضان 1438 هجريا, الموافق 29 مايو 2017 ميلاديا

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أمانة الباحة تتفاعل مع مقطع “انعدام النظافة” بمسلخ الباحة وتوقع الحد الأعلى للعقوبات على المتعهد

المناطق - الباحة
إشارة إلى المقطع المصور الذي تم تداوله عبر وسائل التواصل الإجتماعي في هذا اليوم تحت عنوان “مواطن يرصد إنعدام مستوى النظافة بمسلخ الباحة النموذجي” فإن أمانة منطقة الباحة ترغب أن توضِّح بأنه بعد الإطلاع على المقطع تم على الفور توجيه المختصين بالأمانة (من أطباء بيطريين ومراقبين صحيين) إلى المسلخ النموذجي التابع للأمانة بمدينة الباحة والذي يقوم على تشغيله أحد المتعهدين المُتعاقد معهم من قبل الأمانة، وقد تبيّن للمختصين في الأمانة صحة المادة المبثوثة في المقطع المصور فتم على الفور تطبيق الأنظمة والتعليمات في مثل هذه الحالة، وهي مصادرة ماكينة المنشار المعنية وعدد من الأواني والسكاكين، وكذلك تطبيق الغرامة المالية بحدها الأعلى على مشغّل المسلخ وفق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية حيال عدد من المخالفات المرصودة وأخذ التعهدات اللازمة على المشغّل بعدم تكرار ذلك.
علماً بأن مشغّل المسلخ ذكر للمراقبين بأن ماكينة المنشار التي ظهرت في المقطع كانت خارج الاستخدام لوجود خلل سابق بها إلا أنه لم يقوم كالمتبع في مثل هذه الحالة باخراجها من داخل قاعة التقطيع ولم يتم كذلك تنظيفها من عوالق اللحوم الموجودة بداخلها مما تسبب في تعفنها ونمو الديدان بها نتيجة لعدم استخدامها وعدم تنظيفها من قبل المشغّل، وهذا تقصير وتهاون واضح من مشغّل المسلخ لن تتهاون الأمانة في ردعه ومعاقبته وفق الأنظمة والتعليمات المعمول بها مع التأكد من عدم تكرار ذلك مستقبلاً.
وأبدت الأمانة أسفها على المخالفة التي تسبب بها مشغّل المسلخ مؤكدة في ذات الوقت حرصها التام على رصد كافة البلاغات والشكاوى ومعالجتها فوراً، وتلقي كافة الملاحظات على المنشآت الغذائية عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك من خلال الهاتف الموحد لطوارئ الأمانة (940) انطلاقاً من قناعة الأمانة بأن المواطن يمثل المراقب البلدي الأول في التصدي لأي مخالفات أو تجاوزات تهدد الصحة العامة.
وثمّنت الأمانة في هذا الإطار تجاوب المواطنين الكرام مع الجهود المبذولة من الأمانة حيال تعزيز الصحة العامة وقيامهم بالإبلاغ فوراً عن أي مخالفات أو تجاوزات مرصودة، كما تشكر الأمانة القائمين على وسائل الإعلام المختلفة في منطقة الباحة على تفاعلهم الإيجابي مع الأمانة في هذا الجانب لما فيه خدمة الصالح العام.
 https://www.youtube.com/watch?v=ntk–cIC2Tc

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