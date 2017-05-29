بر الأرطاوية يوزع أكثر من 500 سلة رمضانية على 311 أسرة مستفيدة

إيمانا من جمعية البر الخيرية في الأرطاوية بدورها في سد احتياجاتالاسر بالداخل وأسر الايتام والأرامل والمطلقات في هذا الشهر الفضيل قامت الجمعية يوم الأحد ٢٥-٨ بالبدء في توزيع عدد 525 سلة رمضانية تحتوي على المواد الأساسية بالاضافة الى توزيع 950 كرتونة من أجود انواع التمور في سعيها لتغطية احتياج المستفيدين قبل رمضان.

أوضح ذلك رئيس مجلس الإدارة الشيخ مسير بن سلطان الدويش قائلا ان الجمعية قائمة على خدمة المحتاجين من سكان الأرطاوية و القرى المحيطة بها وأن هذا التوزيع هو بداية لبرنامج الإعانة العينية و المالية التي ستقدمها الجمعية خلال شهر رمضان المبارك.

وأشار في حديثه أن الجمعية ستقوم بمشيئة الله بتوزيع 220 سلة رمضانية وعدد 600 كرتون تمر قبل منتصف شهر رمضان المبارك و كذلك توزيع كسوة العيد العينية ، كما ستقوم الجمعية بتحويل مبالغ مالية لحساباتالمستفيدين قبل 20 رمضان .

ويسعد الجمعية استقبال تبرعات المحسنين في شهر رمضان المبارك على الحسابات التالية

الراجحي تبرعات

406608010020006

الراجحي زكاة 406608010022879

بنك الرياض تبرعات

6090204569941