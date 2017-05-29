 الجمعية الأكاديمية لتحفيظ القرآن الكريم تدشن حملة “ادعم_وارتق” لكفالة 3000 طالب من 130 دولة بالعالم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 3 رمضان 1438 هجريا, الموافق 29 مايو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

الجمعية الأكاديمية لتحفيظ القرآن الكريم تدشن حملة “ادعم_وارتق” لكفالة 3000 طالب من 130 دولة بالعالم ارتفاع عدد قتلى الفيضانات في سيرلانكا إلى 151 وأكثر من 100 مفقود بر الأرطاوية يوزع أكثر من 500 سلة رمضانية على 311 أسرة مستفيدة خادم الحرمين يستقبل الأمراء و العلماء و الوزراء وقادة القطاعات العسكرية وجمعا من الأهالي أمانة الباحة تتفاعل مع مقطع “انعدام النظافة” بمسلخ الباحة وتوقع الحد الأعلى للعقوبات على المتعهد مبيعات “جالاكسي إس” تتجاوز 8 مليون وحدة في كوريا الجنوبية الجيش اليمني يسيطر على مسجد القصر الجمهوري في تعز بريطانيا تقترب من توجيه اتهامات جنائية في صفقة باركليز “القطرية” بورصة كندا تدخل السباق العالمي على طرح أرامكو الخطوط البريطانية تتكبد 200 مليون دولار من العطل التقني وداعاً لآلام الظهر والعنق أثناء الجلوس أمام الشاشات.. ابتكار جهاز جديد سينبّهك إلى الخطر روما يودع توتي بالتأهل إلى دوري الأبطال

الجمعية الأكاديمية لتحفيظ القرآن الكريم تدشن حملة “ادعم_وارتق” لكفالة 3000 طالب من 130 دولة بالعالم

الجمعية الأكاديمية لتحفيظ القرآن الكريم تدشن حملة “ادعم_وارتق” لكفالة 3000 طالب من 130 دولة بالعالم
المناطق - الرياض
دشنت الجمعية الأكاديمية الإسلامية الإلكترونية لتحفيظ القرآن الكريم، مساء أمس الأول ، حملة “ادعم_وارتق”، والتي تنفذها الجمعية طوال شهر رمضان المبارك، بحضور عدد من أصحاب الفضيلة والإعلاميين ومنسوبي الجمعية بمقرها بالرياض.
وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية الشيخ الدكتور راشد عثمان الزهراني، أن حملة #ادعم_وارتق  تهدف إلى الوصول إلى كفالة 3000 طالب في السنة من أكثر من 130 دولة حول العالم ، حيث ستقام الحملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في هاشتاق #ادعم_وارتق وتستمر طوال أيام شهر رمضان المبارك.
وبين الدكتور الزهراني أن عدد المسجلين في الجمعية يزيد حالياً على 35.000 ألف طالب من دول العالم المتفرقة ، مشيراً إلى أن الجمعية تعد أول جمعية قرآنية إلكترونية رسمية في المملكة العربية السعودية، وحصلت على ترخيص جمعية خيرية من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالقرار رقم (102/ ق/ م) وتاريخ 6/ 12/ 1435هـ، ويشرف عليها ويرأس مجلس إدارتها وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ.
وأضاف الدكتور الزهراني بأن الجمعية تطمح في رؤيتها لأن تكون لها الريادة الإلكترونية في خدمة كتاب الله تلاوةً وتحفيظاً، سائلاً الله التوفيق والإعانة.
الجدير بالذكر أن الجمعية قامت ببناء أكبر “مقرأة إلكترونية” على الإنترنت حول العالم، بحيث يتاح للطلاب بمختلف الأعمار ذكوراً وإناثاً القراءة طيلة 24 ساعة يومياً؛ مراعاةً لفوارق التوقيت في دول العالم، يسير فيها الطالب بمنهجٍ محددٍ حتى يختم القرآن الكريم كاملاً.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>