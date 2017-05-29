الجمعية الأكاديمية لتحفيظ القرآن الكريم تدشن حملة “ادعم_وارتق” لكفالة 3000 طالب من 130 دولة بالعالم

دشنت الجمعية الأكاديمية الإسلامية الإلكترونية لتحفيظ القرآن الكريم، مساء أمس الأول ، حملة “ادعم_وارتق”، والتي تنفذها الجمعية طوال شهر رمضان المبارك، بحضور عدد من أصحاب الفضيلة والإعلاميين ومنسوبي الجمعية بمقرها بالرياض.

وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية الشيخ الدكتور راشد عثمان الزهراني، أن حملة #ادعم_وارتق تهدف إلى الوصول إلى كفالة 3000 طالب في السنة من أكثر من 130 دولة حول العالم ، حيث ستقام الحملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في هاشتاق #ادعم_وارتق وتستمر طوال أيام شهر رمضان المبارك.

وبين الدكتور الزهراني أن عدد المسجلين في الجمعية يزيد حالياً على 35.000 ألف طالب من دول العالم المتفرقة ، مشيراً إلى أن الجمعية تعد أول جمعية قرآنية إلكترونية رسمية في المملكة العربية السعودية، وحصلت على ترخيص جمعية خيرية من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالقرار رقم (102/ ق/ م) وتاريخ 6/ 12/ 1435هـ، ويشرف عليها ويرأس مجلس إدارتها وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ.

وأضاف الدكتور الزهراني بأن الجمعية تطمح في رؤيتها لأن تكون لها الريادة الإلكترونية في خدمة كتاب الله تلاوةً وتحفيظاً، سائلاً الله التوفيق والإعانة.

الجدير بالذكر أن الجمعية قامت ببناء أكبر “مقرأة إلكترونية” على الإنترنت حول العالم، بحيث يتاح للطلاب بمختلف الأعمار ذكوراً وإناثاً القراءة طيلة 24 ساعة يومياً؛ مراعاةً لفوارق التوقيت في دول العالم، يسير فيها الطالب بمنهجٍ محددٍ حتى يختم القرآن الكريم كاملاً.