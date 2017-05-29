 بحضور مدير الشرطة الجهات الأمنية بمنطقة حائل تقيم إفطاراً ميدانياً للعاملين بالميدان | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 3 رمضان 1438 هجريا, الموافق 29 مايو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

بحضور مدير الشرطة الجهات الأمنية بمنطقة حائل تقيم إفطاراً ميدانياً للعاملين بالميدان الجمعية الأكاديمية لتحفيظ القرآن الكريم تدشن حملة “ادعم_وارتق” لكفالة 3000 طالب من 130 دولة بالعالم ارتفاع عدد قتلى الفيضانات في سيرلانكا إلى 151 وأكثر من 100 مفقود بر الأرطاوية يوزع أكثر من 500 سلة رمضانية على 311 أسرة مستفيدة خادم الحرمين يستقبل الأمراء و العلماء و الوزراء وقادة القطاعات العسكرية وجمعا من الأهالي أمانة الباحة تتفاعل مع مقطع “انعدام النظافة” بمسلخ الباحة وتوقع الحد الأعلى للعقوبات على المتعهد مبيعات “جالاكسي إس” تتجاوز 8 مليون وحدة في كوريا الجنوبية الجيش اليمني يسيطر على مسجد القصر الجمهوري في تعز بريطانيا تقترب من توجيه اتهامات جنائية في صفقة باركليز “القطرية” بورصة كندا تدخل السباق العالمي على طرح أرامكو الخطوط البريطانية تتكبد 200 مليون دولار من العطل التقني وداعاً لآلام الظهر والعنق أثناء الجلوس أمام الشاشات.. ابتكار جهاز جديد سينبّهك إلى الخطر

بحضور مدير الشرطة الجهات الأمنية بمنطقة حائل تقيم إفطاراً ميدانياً للعاملين بالميدان

بحضور مدير الشرطة الجهات الأمنية بمنطقة حائل تقيم إفطاراً ميدانياً للعاملين بالميدان
المناطق - حائل

ا ستشعاراً بأهمية العمل  الميداني والهدف النبيل لرجال الامن خاصة في هذا الشهر الفضيل ..الأمر الذي يتطلب تكثيف الأعمال الميدانية والمشاركة لكافة الضباط والأفراد.

فقد أقامت الجهات الأمنية لأفرع الأمن العام بمنطقة حائل إفطاراً ميدانياً للعاملين بالميدان هذا اليوم الأحد الموافق ٢/ ٩ / ١٤٣٨هـ  بحضور سعادة مدير شرطة منطقة حائل اللواء / عثمان بن عبدالعزيز المحيميد  ومديري وقادة أفرع الأمن العام بالمنطقة .
وقد شارك سعادة اللواء / المحيميد أبنائه العاملين في الميدان وجبة الإفطار وحثهم على مضاعفه الجهد وإحتساب الأجر بالعمل .
كما عبر العاملين بالميدان عن سعادتهم بمشاركة سعادة مدير الشرطه لهم إفطارهم واعتبروها داعماً لهم لبذل المزيد من الجهود لخدمة دينهم ومليكهم ووطنهم .
 

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>