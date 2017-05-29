بحضور مدير الشرطة الجهات الأمنية بمنطقة حائل تقيم إفطاراً ميدانياً للعاملين بالميدان

ا ستشعاراً بأهمية العمل الميداني والهدف النبيل لرجال الامن خاصة في هذا الشهر الفضيل ..الأمر الذي يتطلب تكثيف الأعمال الميدانية والمشاركة لكافة الضباط والأفراد.
فقد أقامت الجهات الأمنية لأفرع الأمن العام بمنطقة حائل إفطاراً ميدانياً للعاملين بالميدان هذا اليوم الأحد الموافق ٢/ ٩ / ١٤٣٨هـ بحضور سعادة مدير شرطة منطقة حائل اللواء / عثمان بن عبدالعزيز المحيميد ومديري وقادة أفرع الأمن العام بالمنطقة .
وقد شارك سعادة اللواء / المحيميد أبنائه العاملين في الميدان وجبة الإفطار وحثهم على مضاعفه الجهد وإحتساب الأجر بالعمل .
كما عبر العاملين بالميدان عن سعادتهم بمشاركة سعادة مدير الشرطه لهم إفطارهم واعتبروها داعماً لهم لبذل المزيد من الجهود لخدمة دينهم ومليكهم ووطنهم .
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