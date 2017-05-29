بحضور مدير الشرطة الجهات الأمنية بمنطقة حائل تقيم إفطاراً ميدانياً للعاملين بالميدان

فقد أقامت الجهات الأمنية لأفرع الأمن العام بمنطقة حائل إفطاراً ميدانياً للعاملين بالميدان هذا اليوم الأحد الموافق ٢/ ٩ / ١٤٣٨هـ بحضور سعادة مدير شرطة منطقة حائل اللواء / عثمان بن عبدالعزيز المحيميد ومديري وقادة أفرع الأمن العام بالمنطقة .

وقد شارك سعادة اللواء / المحيميد أبنائه العاملين في الميدان وجبة الإفطار وحثهم على مضاعفه الجهد وإحتساب الأجر بالعمل .

كما عبر العاملين بالميدان عن سعادتهم بمشاركة سعادة مدير الشرطه لهم إفطارهم واعتبروها داعماً لهم لبذل المزيد من الجهود لخدمة دينهم ومليكهم ووطنهم .