بريطانيا تتوج عربيا بأعلى منصب علمي وأكاديمي

توجت جامعة “بريستول” وهي واحدة من أعرق الجامعات في بريطانيا والعالم، البروفيسور سليم الحاج يحيى، بأرفع منصب علمي وأكاديمي في الجامعة وأعلى درجة بروفيسور بجراحة القلب في بريطانيا.

وقالت وكالة “معا” الفلسطينية إن البروفيسور يحيى، الرئيس التنفيذي لمستشفى النجاح الجامعي في نابلس بالضفة الغربية، ينضم بذلك إلى ثلاثة أطباء من الأشهر عالميا يملكون ذات اللقب والمنصب في بريطانيا.

وأوضحت الوكالة أن تنصيب الحاج يحيى تم بدرجة بروفيسور (وبدرجة Chair وهي أعلى درجات مرتبة البروفيسور في بريطانيا)، ليصبح أول جراح قلب من خارج المملكة المتحدة يحظى بهذا المنصب، وواحدا من الأطباء الأصغر عمرا الحاصلين على هذا اللقب في مجال جراحة وزراعة القلب والرئتين في بريطانيا.

وذكرت أن تتويج البروفسور بهذا لمنصب، جاء للاستفادة من دوره الريادي في زراعه القلب والرئتين وتطوير البحث العلمي في بريستول والمملكة المتحدة.