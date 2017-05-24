 رائد فضاء أمريكي يلتقط صورة لمكة بمناسبة شهر رمضان | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 3 رمضان 1438 هجريا, الموافق 29 مايو 2017 ميلاديا

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رائد فضاء أمريكي يلتقط صورة لمكة بمناسبة شهر رمضان

رائد فضاء أمريكي يلتقط صورة لمكة بمناسبة شهر رمضان
المناطق_متابعات

حرص رائد الفضاء الأمريكي سكوت كيلي، على التقاط صورة لـ مكة المكرمة، ونشرها عبر صفحته الشخصية في موقع التدوينات القصيرة “ تويتر ” ، مهنئاً المسلمين بحلول شهر رمضان المبارك.

وتظهر الصورة التي نشرها كيلي، أجزاء من مكة المكرمة بتضاريسها الجبلية يتوسطها المسجد الحرام الذي ظهر على شكل بقعة بيضاء ساطع لونها.

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ودون كيلي تغريدة قال فيها: “على شرف أول مساء من رمضان 2017، مكة من رحلتي على مدار عام في الفضاء، جمال عالمنا يكمن في تنوع شعوبه”.

جدير بالذكر أن سكوت كيلي شارك في ثلاث بعثات إلى المحطة الفضائية الدولية، كما أشرف على إدارة المحطة، حرص أثنائها على التقاط صوراً عديدة لمناطق عربية بينها #أهرامات الجيزة في #مصر والبحر الميت في #الأردن.

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