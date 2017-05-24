تدبر.. أربعون عاماً في رحاب الكتاب والسنة

منذ أن أسس الملك عبدالعزيز آل سعود – طيب الله ثراه-، هذا #الكيان الإسلامي الشامخ، وهو يقوم على أسس #الشريعة السمحة فيُحكم شرع الله تعالى ويلتزم في كل #مظاهره بمنهج #الإسلام وترفرف فيه راية #التوحيد.

ويحظى فيه حفظة كتاب الله وأهل القرآن وجمعيات تحفيظ القرآن بدعم المملكة الكامل.

وفي عامها الأربعين بمكة المكرمة، دشن وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى مساء أمس مسابقة وزارة التعليم للقرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما (تدبر).

وأعرب الدكتور العيسى، عن تشرفه بتدشين هذا #الحفل الذي كان بأمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود –حفظه الله-.

وأضاف أن “قيادتنا الرشيدة أولت عناية بالقرآن الكريم والسنة النبوية علماً وتعلماً منذ بداية تأسيس هذه الدولة الفتية التي كان القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة دستورها”.

وشدد على الحاجة لمثل هذه #المسابقات و#البرامج التي تهتم بالنشء حتى يكونوا لبنة صالحة بفكر مستوٍ معتدل، يسيرون في بناء وطنهم وحماية دولتهم.

وبلغ عدد #المتسابقين من البنين بلغ (124) متسابقا، منهم (18) معلماً، و (106) طلاب، وعدد المشرفين المرافقين (37)، وأولياء الأمور (10)، وعدد ‎#اللجان التنظيمية لمسابقة البنين (43) لجنة، و(544) محكماً.