 القحطاني مديراً عاماً لفرع الهيئة بتبوك | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 3 رمضان 1438 هجريا, الموافق 29 مايو 2017 ميلاديا

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القحطاني مديراً عاماً لفرع الهيئة بتبوك

القحطاني مديراً عاماً لفرع الهيئة بتبوك
المناطق_تبوك
صدر قرارمعالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبد الله السند بتكليف الشيخ الدكتور سعيد بن مشبب القحطاني مديراً عاماً لفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة تبوك .
من جانبه شكر الشيخ القحطاني لمعاليه هذه الثقة الكريمة داعياً المولى القدير أن يعينه وزملائه للقيام بمهام هذه الشعيرة وهذا الجهاز المبارك في المنطقة على الوجه الأمثل تحت توجيهات صاحب السمو الملكي أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز وتحقيقاً لتطلعات معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.
وأكد القحطاني أن هذه الثقة الكريمة ستكون دافعاً له لخدمة دينه ومليكه ووطنه

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