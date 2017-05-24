 إنشاء مصنع «ربوتات» لإنتاج آلاف المنازل للمواطنين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 3 رمضان 1438 هجريا, الموافق 29 مايو 2017 ميلاديا

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إنشاء مصنع «ربوتات» لإنتاج آلاف المنازل للمواطنين

إنشاء مصنع «ربوتات» لإنتاج آلاف المنازل للمواطنين
المناطق_متابعات

وقعت وزارة الإسكان  اتفاقية لبناء مصنع في الدمام على مساحة 500 ألف متر مربع بأحدث الوسائل التقنية للبناء الحديث، لضخ مزيد من الوحدات السكنية.

وقالت الوزارة أن المصنع الجديد يجمع بين التقنيات الآلية و”الروبوتية” المتطورة وعمليات التصنيع الهندسية المبتكرة، مضيفة بأن #المصنع سيعمل على خلق حوالي 500 فرصة عمل مستدامة للمواطنين.

وتوقعت الوزارة أن ينتج المصنع 7 آلاف وحدة سكنية سنوياً بأسعار تتناسب مع القدرة الشرائية للمواطنين، والتي تتراوح أسعارها بين 250 و700 ألف ریال في أقصر فترة ممكنة.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة سيف السويلم  أن المصنع سيقوم ببناء وحدات سكنية وتجهيزها بحلول صناعية مبتكرة؛ حيث يتم تصنيعها بداخل المصانع، ومن ثم نقلها للأرض المراد بناء المنزل عليها وتركيبها، وفقا لـ” الاقتصادية”.

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