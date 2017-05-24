الغيرة السياسية

فورة الغيرة دفعت قابيل لقتل أخيه هابيل، ودفعت إخوة يوسف عليه السلام إلقاء أخيهم الصغير في غيابة الجب، والغيرة أصَمّت أذان قريش عن الاستماع لوحي الله الذي جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؛ ومن المعلوم أن أثار الغيرة المنفلتة تأتي على الأخضر واليابس وتغيّب العقل وتؤجج العواطف، والغيرة المنضبطة في المقابل تكون طاقة للتنافس والابداع ودافعاً للتطوير والازدهار، فكما هي بحق جذوة ووقود دافع لتحريك مكامن القدرات في النفس البشرية للعمل والسعي الدؤوب لتدفع بالفرد لتحقيق التفوق والإنتاج العلمي والاختراع وتحقيق الذات، فهي في ذات الوقت وقود هلاك للنفس ذاتها ولمحيطها أيّاً كان فينتج عنها القتل والتدمير والبطش والعنف، عندما لا تتمكن النفس من لجم اندفاعها وقوتها وتوجيهها في الاتجاه السليم، فتفقد الزوجة زوجها، والابن أباه، والأخ إخوته، ويصل الأمر إلى تقطع الأرحام وتشتت الأسر وضياع الأبناء وفقدان بوصلة الاتجاهات نحو أهداف الحياة السعيدة لتحقيق مغزى الاستخلاف البشري في الأرض، هذا في المحيط الأسري الصغير!، فما بالك عندما تكون الغيرة على مستوى المجتمع الكبير أو الشعب أو الأمة حيث تولد الاختلافات وتنشأ الفتن والشحناء ويبرر العنف وتندلع الحروب فيعم القتل وتنتشر العدوات بين الإخوة والأشقاء ويهلك الحرث والنسل!.

والغيرة من وجهة نظري تنسحب على كل مجال من مجالات الحياة ولا تقتصر على الأفراد فحسب، فكل مجالات الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها بواعث للغيرة سلباً أو إيجاباً، فإذا كانت إيجابية ولد التنافس الشريف لتعزيز المكانة ونماء المجتمع، وتحسنت الخدمات وانتشر الرخاء وعم الأمن بين الشعوب عامة وبين أفراد الشعب الواحد خاصة، فيكون التنافس بين المدن والأمصار، وتكون الغيرة في هذا الحال غيرة غبطة تجاه الشركات الخدمية المميزة أو تجاه القطاع العام الفاعل، أو حتى تجاه الحاكم أو الوزير أو المسؤول المنتج والمبدع، فينعكس على نماء المساحة الكلية للوطن بإيجابيات مثيرة للإعجاب والفخر، غير أن غيرة الحسد هي تلك التي تدع المنافسة الشريفة جانباً، وتركن إلى الكيد والتآمر على أصحاب التفوق والمبدعين وانتقاص وإيذاء القادة والرموز العاملين الذين حققوا لأوطانهم الخير والنماء، وهنا مكمن الخلل ويبدأ معه السقوط في فخ الحقد والحسد الأعمى فلا يهنأ لحاسد بال ولا تهدى له نفس حتى تزول نعمة الله عن غيره، متناسين قول الله جل وعلا الذي أعطى بقدر وبعلم وبحكمه: “أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُم مُّلْكًا عَظِيما” سورة النساء ٥٤.

وعندما نتحدث عن الغيرة بين الشعوب والدول المستقلة، وبما أنه لا يمكن للقوى الخارجية في الغالب التدخل في الشؤون الداخلية لغيرها بشكل مباشر ولا يمكن لها تحريك أو استعداء شعب على حكومته خصوصاً تلك الشعوب المستقرة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، والمتماسكة بلحمة العقيدة والإيمان، فإنه والحال هكذا لا مناص من العمل السياسي من خارج الحدود بدوافع الغيرة السياسية والتي تأتي ردة فعل لسياسة مقابلة متفوقة، أو انتقاماً لثناء أو إجماع على تميز بلد ما وتقديراً لقوته ومكانته ومتانة سياسته الداخلية والخارجية، حينها تكون الغيرة السياسية أداة ومحرك للنيل من ذلك البلد من خلال كواليس الدبلوماسية بأشكالها المعروفة ودهاليزها الكثيرة، فيكون الاستفزاز السياسي أولاً بتصريحات مبطنة تحمل في طياتها رسائل سلبية موجهه من اْبواق الإعلام الجديد والتقليدي بأيادي مؤدلجة وحناجر مأجورة، وقد تكون من خلال أذرع متآمرة متعاونة وخلايا نائمة متوارية عن الأنظار حتى لا تثير الشكوك حول المصدر الحقيقي، ثم قد تكون بممارسات علنية “استفزازية” وذلك بمد الأيادي لمصافحة أعداء، كانوا يوماً أعداء مشتركين، وإبرام الاتفاقيات معهم دون التفكر في العواقب المستقبلية عندما تذهب “السكرة وتأتي الفكرة”!، وقد يصل الأمر إلى تحريك أذناب العنف والتخريب للمصالح العامة والخاصة وإثارة القلاقل في أوطاننا، والسؤال: كل هذا لمصلحة من؟!.

عندما وضع صدام حسين يده في أيادي الفرس وأسلمهم رقبته بعد حربه الدامية معهم، نجحت إيران وسادتها في تحريكه ضد جارته الكويت المستقرة، مستهدفة بلاد الحرمين الشريفين، وحدث ما حدث، ثم أُضعف وأُنهك جيشه بمؤامرة يدركها الْيَوْمَ الجميع، وكانت نهايته الإعدام في يوم النحر بذات اليد التي امتدت يوماً إليه، وبقيت بلاد الحرمين الشريفين عزيزة آمنه مطمئنة بفضل الله أولاً ثم بسياسة قادتها الناضجة الذين يدركون جيداً كيد الكائدين وحبائل المتآمرين، ويبذلون الغالي والنفيس للدفاع عن وطنهم، ويدفعون بعجلة نماءه وازدهاره وأمنه وتسخير كل الإمكانات لخدمة الحرمين الشريفين، فمن يرضى لأي قطر إسلامي وضعاً مماثًلا للوضع المؤلم الْيَوْمَ في بلاد الرافدين؟!.

لقد عشنا خلال هذا الأسبوع مع قطر، الجارة والشقيقة، وضعاً وموقفاً صادماً أتى مباشرة بعد نجاح باهر لقمم الرياض الثلاث حين شعر كل مسلم أخيراً بالفخر وبوحدة الكلمة واجتماع الصف وتوحيد الرؤية ولم الشمل وتعزيز التضامن لمحاربة كل بؤر الانحراف والإرهاب والذب عن دين الإسلام الذي اتخذه الأعداء هدفاً للنيل منه واستغلته فارس مطية لتحقيق أطماعها التوسعية، فجاءت النتائج عملية على غير ما تعودنا، فانطلق مركز “اعتدال” الذي شكل كابوساً لأعداء الإسلام ومنها إيران، حيث ستكون مؤامراتها و دسائسها في مرمى المركز ولن تستطع هي وأتباعها وسادتها من الانفكاك أو التحرر من قبضته بحول الله، فكما طوقت وقطعت عاصفة الحزم أذرع إيران العدائية، فسوف يأتي “اعتدال” على فضح ولجم مؤامراتها الفكرية والعقدية.. فلم هذه المحاولة يا قطر الحبيبة لاختطاف نشوة وفرح المسلمين؟!.

لم أجد أي مبرر للموقف القطري، من وجهة نظري، إلا الغيرة السياسية والتي قد تدفع بها -لا سمح الله – إلى الحقد والتآمر والكيد متناسية ما يقابل كل ذلك من هدوء وحنكة وحكمة وروية من المملكة، رغبة صادقة منها وكعادتها في احتواء شطط الإخوة، وليس ضعفاً أو جبناً فالجميع يدرك الْيَوْمَ وبما لا يدع مجالاً للشك، وبفضل الله، ريادة المملكة وتربعها على عرش الشموخ والعزة الإسلامية، ويُعرف جيداً مكانتها الكبيرة في نفوس المسلمين الموحدين، وموقعها البارز على خارطة السياسة الدولية.

إن العلاج قد يكون مؤلمًا للجميع ولكن ما الحيلة أمام اندفاعٍ غير منضبط، أو تصرف غير مدروس، من شقيق نُكنّ له كل حب وتقدير، وتربطنا به روابط عدة لا تخفى على أحد.

أتمنى ألا يكون بيننا من يغرد خارج السرب أو يلتف على إجماع الأمة أو يتواطأ مع عدو مشترك، فنوايا ولاية الفقيه معلومة منذ عقود وأطماع فارس قائمة لم تندثر وتآمر الصهيونية حقيقة وكلها أنياب سبع شرس يحاول أن يفتك بالقاصي من بيتنا الخليجي، فهل نسمح لأي منهم تحقيق ذلك؟!.