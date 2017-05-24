أمانة الرياض تتخذ عدد من العقوبات ضد “91” مستودعاً مخالفا للاشتراطات

قامت بلدية الشفاء التابعة لأمانة منطقة الرياض بحملة للتأكد من توفر الشروط البلدية في المحلات الواقعة في نطاق البلدية حيث تم زيارة “27” مستودعا و”47″ سوقا مركزيا و “17” مطعما وتم العثور على “91” محلا مخالفا تم حيالها اتخاذ اللازم من عقوبات.

ذكر ذلك المهندس نايف العيسى رئيس بلدية الشفاء واوضح ان هذه الجولات مستمرة بإذن الله.

واهاب المهندس العيسى بالمواطنين والمقيمين بالتعاون مع الامانة من خلال الشراء من المحلات النظامية المرخصة وليس من الباعة الجائلين، مؤكدا ان المواطن والمقيم عينان للأمانة لأداء اعمالها بالتبليغ عن اي ملاحظة عبر هاتف طوارئ الامانة ٩٤٠