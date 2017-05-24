وزير التعليم يعتمد إنشاء المكتب التنفيذي لمشروع تطوير

أصدر وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى عضو اللجنة الوزارية رئيس اللجنة التوجيهية لمشروع تطوير قراراً ينص على: “إنشاء مكتب بمسمّى: المكتب التنفيذي لمشروع تطوير، يرتبط بالوزير، وتكليف الدكتور أُسامة بن فهد الحيزان مشرفاُ عاماً على المكتب”.

ويأتي هذا القرار بناءً على توصيات اللجنة التوجيهية لمشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام (تطوير)، وفي ظل إجراءات رفع كفاءة إدارة مشروع تطوير بما يتناسب مع الأدوار المناطة به، وبما يتماشى مع دعم تكامل برامجه ومشروعاته مع احتياجات الوزارة التطويرية، ومع برامج التحول الوطني 2020 , ومع رؤية المملكة 2030 , ومع الرغبة في تجويد الأعمال التطويرية في التعليم.