” صحة نجران ” تُحدد أوقـات الدوام ومواعيد الزيارات خلال شهر رمضان

أعلنت المديرية العامة للشئون الصحية بمنطقة نجـــران،أوقــات الدوام والزيارات الرسمية لجميع المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية بالمنطقة خلال شهر رمضان المبارك للعام 1438هـ

حيث سيكون وقت الدوام في جميع المستشفيات من الأحد حتى الخميس من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 4 عصراً وبالنسبة ( لمراكز السكر و العيادات الخارجيـة تبدءا من الساعة 10 صباحاً حتى 1 ظهراً ومن الساعة 9 مساءً حتى 12 ليلاً ) .

وفيما يتعلق بــالزيارات تبـدأ بجميــــع مستشفيات المنطقة من الساعـة (8 مساء حتى 12 ليـلاً ) وتكون مواعيد الزيارة للعناية المركزة من الساعة (9مساءً حتى 10مساءً ).

وبـالنسبة لدوام مراكز الرعايــة الصحية سيكون على فترتين صباحية من الساعة (10 صباحاً حتى الواحدة ظهرا ) والفتــرة المسائيـة مـن الساعــة (9 مساء حتى 12 ليــلاً ) و مراكز الرعـايـــة الصحية فــي ( حي الضباط, العريسة, الحصينية، سلطانة شرورة ) ستقوم بالمناوبة مـن الأحـد إلــى الخميس مـن الساعـة الواحده ظهراً حتى الساعـة الرابعـة مساءً ، ومـن الساعـه 12 صباحاً حتى الساعه 3 صباحاً‪ .

وبـــالنسبة لمركـز صحي ( الحضـن، القابـل ، ابـا السعود ، دحضه ، الوديـعـة ) فتعمل على مـدار الساعــه طــوال ايــام الاسبــوع .