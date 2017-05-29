ضبط مواطنين قاما بارتداء ملابس عسكرية وسلب مبلغ مالي من وافد هندي

صرح الناطق الاعلامي بشرطة منطقة الرياض العقيد فواز بن جميل الميمان أنه بتاريخ “29 شعبان 1438″هـ ورد بلاغ النقطة الأمنية بمدينة الملك سعود الطبية لمركز شرطة الاسكان عن وصول “وافد من الجنسية الهندية” إثر إصابته نتيجة تعرضه لعيارين ناريين في بطنه وفخذه وحالته مستقرة.

وبانتقال جهة التحقيق للمستشفى وسماع أقواله، افاد انه كان برفقة زميلين له يعملون في مؤسسة تجارية واثناء سيرهم في أحد الشوارع الرئيسية بمدينة الرياض على متن مركبة تابعه للمؤسسة وبحوزتهم مبلغ مالي قدره “450000” ريال قام شخصان يرتديان زي مشابه لزي رجال الأمن بإستيقافهم وتفتيشهم تحت تهديد السلاح، وأثناء محاولة أحدهما الاستيلاء على الحقيبة التي بها المبلغ قام المجني علية بمقاومته حيث تعرض لإطلاق النار عليه ما نتج عنه اصابته والاستيلاء على المبلغ ومن ثم الهرب من الموقع.

ونتيجة لهذا البلاغ، جرى معاينة موقع الحادثة من قبل المختصين بالأدلة الجنائية ورفع ما وجد به من آثار لفحصها فنياً.

ولأهمية القضية فقد باشرت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة كافة الاجراءات البحثية اللازمة لكشف خيوط الجريمة وسرعة ضبط مرتكبيها، حيث تكللت الجهود عن تحديد دائرة الاشتباه وحصرها في شخصين اشارت الدلائل إلى تورطهما في ارتكاب الحادثة وبتركيز البحث وجمع اكبر قدر من المعلومات تم بفضل من الله تعالى ضبطهما وهما “مواطنان في العقد الثالث من العمر”، وبسماع اقوالهما أقرا بما نسب إليهما وعثر بمقر سكن احدهما على سلاح ناري “مسدس” وعدد “57” طلقة نارية ومبلغ مالي “75” الف ريال سعودي و “16” الف درهم اماراتي “1600” دولار امريكي و رتبة “ملازم اول” و بدلتين عسكرية لقطاعين مختلفين، وبعرضهما على المجني عليه استطاع التعرف عليهما من الوهلة الأولى .

وجرى إيقافهما بمركز الشرطة المختص رهن استكمال إجراءات التحقيق ومعرفة مدى صلتهما بالقضايا المماثلة المقيدة ضد مجهول وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة الرياض تمهيداً لتقديمهما للعدالة لينالا جزائهما الرادع نظير ما أقدما عليه- وبالله التوفيق –