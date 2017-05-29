تحطم طائرة حربية بريطانية ( فيديو)

تحطمت طائرة حربية بريطانية من طراز Sea Vixen أثناء محاولتها الهبوط في مطار سومرست.

وأفادت صحيفة ” ديلي ميل” بأن هذه الطائرة هي الأخيرة من طرازها التي بقيت في خدمة سلاح الجو البريطاني.

وظهرت في الإنترنت لقطات حول الحادث وفيها بدا واضحا أن محاولات الطيار إخراج عجلات الطائرة للهبوط تكللت بالفشل ولذلك اضطر للهبوط على ” بطن” الطائرة وهو ما جعلها تحترق.

تجدر الإشارة إلى أن مقاتلات Sea Vixen مزدوجة المقاعد وهي من الطائرات الحربية القديمة وخدمت في سلاح الجو في البحرية الملكية البريطانية في فترة 1959-1972، وبلغ عدد الطائرات المنتجة من هذا النوع 145 طائرة.