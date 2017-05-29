 سفير المملكة لدى السودان يودع الطفل السيامي الذي وجه خادم الحرمين بعلاجه على نفقة المملكة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 3 رمضان 1438 هجريا, الموافق 29 مايو 2017 ميلاديا

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سفير المملكة لدى السودان يودع الطفل السيامي الذي وجه خادم الحرمين بعلاجه على نفقة المملكة

سفير المملكة لدى السودان يودع الطفل السيامي الذي وجه خادم الحرمين بعلاجه على نفقة المملكة
المناطق - واس

ودع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان على بن حسن جعفر الليلة الماضية بمطار الخرطوم الدولي الطفل السيامي محمد المر من ولاية شمال دارفور السودانية الذي وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله – بعلاجه على نفقة المملكة،وذلك بحضور وزيرة الدولة بوزارة الصحة السودانية فردوس عبدالرحمن يوسف، ومديرة منظمة الصحة العالمية بالسودان الدكتورة نعيمة القصير.

وقال السفير جعفر “أتشرف اليوم بوداع الطفل السيامي الذي تكفل خادم الحرمين الشريفين – رعاه الله- بعلاجه واستضافة أسرته حتى يكمل علاجه بإذن الله،مضيفا أنه تقرر إجراء العملية في الأول من شهر يونيو المقبل.

وأوضح أن هذه اللفتة الإنسانية هي ديدن خادم الحرمين الشريفين في المناسبات الإنسانية سائلاً الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناته.

من جانبهما عبرت وزيرة الدولة بوزارة الصحة السودانية فردوس عبدالرحمن، ومديرة منظمة الصحة العالمية بالسودان الدكتورة نعيمة القصير عن سعادتهما بهذا التوجيه وقالت إنها جهود تستحق الثناء والتقدير.

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