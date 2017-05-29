 تنفيذا لتوجيهات الأمير متعب بن عبدالله.. ترقية “14758” فرداً بالحرس الوطني بمختلف الرتب | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 3 رمضان 1438 هجريا, الموافق 29 مايو 2017 ميلاديا

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تنفيذا لتوجيهات الأمير متعب بن عبدالله.. ترقية “14758” فرداً بالحرس الوطني بمختلف الرتب

تنفيذا لتوجيهات الأمير متعب بن عبدالله.. ترقية “14758” فرداً بالحرس الوطني بمختلف الرتب
المناطق - الرياض

صدرت موافقة صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني بترقية “14785” فرداً من منسوبي الحرس الوطني لعام 1438هـ في مختلف الرتب العسكرية من رتبة جندي إلى رتبة رئيس رقباء لجميع التخصصات بكافة القطاعات والوحدات.

ونوه رئيس هيئة شؤون الأفراد بالحرس الوطني اللواء مساعد بن عبدالعزيز بن شلهوب بالدعم غير المحدود من سمو وزير الحرس الوطني لمنسوبي الحرس الوطني في مختلف مسؤولياتهم ومستوياتهم، مشيراً إلى أن هذه الترقيات ستعزز القطاعات والوحدات بالحرس الوطني بالكوادر المؤهلة من خلال الشواغر المتاحة والترقيات المستحقة .

وأوضح أن الأفراد المترقين جاءت ترقيتهم بعد اكتمال شروط الترقية وفق نظام خدمة الأفراد ، وهذه الترقية تعد حافزاً لهم لمواصلة ومضاعفة جهودهم لخدمة دينهم ثم مليكهم ووطنهم .

وقد هنأ سعادة رئيس هيئة شؤون الافراد المترقين بهذه المناسبة متمنياً أن تكون دافعاً لهم لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الدين ثم المليك والوطن

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