 ضبط مصنع كبير بمكة يزوّر “مياه زمزم” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 5 رمضان 1438 هجريا, الموافق 31 مايو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

روسيا تقصف داعش في سوريا من المتوسط “أرامكو” توقع اتفاقا مع 3 شركات لإنشاء حوض لبناء السفن بعد وفاة مراهق.. خبراء يحذرون من مخاطر مشروبات الطاقة بالأرقام.. رمضان كريم جدا بالنسبة لفيسبوك بالصور.. استكمال إنارة طريق القدية لخدمة أحياء غرب الرياض صور نادرة وتفاصيل جديدة حول حادثة اقتحام الحرم المكي الشهيرة “الزكاة والدخل”: مليون ريال أو السجن سنتين عقوبة إفشاء معلومات “الضريبة المضافة” المتحدث باسم البيت الأبيض يشيد بنتائج زيارة الرئيس الأمريكي للمملكة مسلمو فنلندا يفطرون ساعة فقط! هل تعرف سبب هذا “الانحناء” في مقدمة البوينغ 747؟ واشنطن تبدأ بتسليح أكراد سوريا عشرات القتلى و الجرحى بانفجار هائل في العاصمة الأفغانية كابل

ضبط مصنع كبير بمكة يزوّر “مياه زمزم”

ضبط مصنع كبير بمكة يزوّر “مياه زمزم”
المناطق - مكة المكرمة

تمكن رجال الأمن بالدوريات الأمنية بالعاصمة المقدسة البحث السري” من ضبط مصنع كبير لتعبئة مياه زمزم مغشوشة ومقلدة بحي الجعرانه هذا وكانت المضبوطات جاهزة ومعدة للبيع.

وتمكن رجال البحث السري بدوريات الأمن بالعاصمة المقدسة بتوجيه ومتابعة من قائد دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة العقيد محمد السهيمي من رصد ومتابعة تحركات الجناة حتى تم ضبطهم بالجرم المشهود وضبط المصنع المخصص لتعبئة زمزم مغشوش بطريق الصهوة بحي “الجعرانه”، ووضعت استكرات مياةه زمزم المزورة على الجوالين وأعدت تماما للبيع وبكميات كبيرة.

وقد رصد رجال البحث السري بدوريات الأمن المصنع وتم وضع خطة أمنية محكمة للإطاحة بالجناة، وتم ضبطهم وسلموا لجهات الإختصاص وهم أربعة وافدين من الجنسية اليمنية يديرون هذا المصنع وتمت مصادرة جميع المياه المغشوشة.

التعليقات (١) اضف تعليق

  1. ١
    صالح علي العمراني

    ولا زالت الجاليات المجرمة .. والحاقدة والنتنة تعيث فسادا في الأرض .. وتضرب بأمن الوطن والمواطن عرض الحائط .. وتنفث سمومها وأحقادها على من سهل لهم لقمة العيش ..والرزق

    اضافة رد

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>