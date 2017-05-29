ضبط مصنع كبير بمكة يزوّر “مياه زمزم”

تمكن رجال الأمن بالدوريات الأمنية بالعاصمة المقدسة البحث السري” من ضبط مصنع كبير لتعبئة مياه زمزم مغشوشة ومقلدة بحي الجعرانه هذا وكانت المضبوطات جاهزة ومعدة للبيع.

وتمكن رجال البحث السري بدوريات الأمن بالعاصمة المقدسة بتوجيه ومتابعة من قائد دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة العقيد محمد السهيمي من رصد ومتابعة تحركات الجناة حتى تم ضبطهم بالجرم المشهود وضبط المصنع المخصص لتعبئة زمزم مغشوش بطريق الصهوة بحي “الجعرانه”، ووضعت استكرات مياةه زمزم المزورة على الجوالين وأعدت تماما للبيع وبكميات كبيرة.

وقد رصد رجال البحث السري بدوريات الأمن المصنع وتم وضع خطة أمنية محكمة للإطاحة بالجناة، وتم ضبطهم وسلموا لجهات الإختصاص وهم أربعة وافدين من الجنسية اليمنية يديرون هذا المصنع وتمت مصادرة جميع المياه المغشوشة.