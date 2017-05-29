تفاعلا مع حملة “تفريج كربة”.. فاعل خير يتكفل بسداد ديون 13 سجينا بحائل

استمرارا للتفاعل المجتمعي مع حملة تفريج كربة سجين حائل، كشف رئيس لجنة تراحم حائل الأستاذ منصور العمار عن تكفل “فاعل خير” بسداد ديون 13 سجينا من الغارمين في سجون المنطقة.
يأتي ذلك قبيل ساعات من انطلاق امسية الحملة، مساء اليوم الاثنين بالغرفة التجارية، بحائل بحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد أمير منطقة حائل، وعدد كبير من فاعلي الخير ورجال الأعمال والإعلاميين والمشاهير.
كما أكد العمار أن اللجنة تعمل على مدار الساعة من خلال فرق عمل استشارية وإعلامية لتلقي الاستفسارات وبذل الجهود للوصول إلى الإفراج عن أكبر عدد ممكن من سجناء الدين، داعيا أبناء الوطن جميعا بالتفاعل مع الحملة وإخراج أكبر عدد ممكن من السجناء.
وكانت لجنة تراحم حائل قد أوضحت طريقة الإيداع باسم لجنة رعاية السجناء بحائل عبر الحسابات التالية:
مصرف الراجحي 118608010333531
بنك الرياض 6131744349940
البنك الأهلي التجاري 37175007000110
وخصصت عددا من الأرقام لتلقى الاستفسارات وهي كالتالي:
0501180670
0502180574
0501180416
0502180487
0502180478
0501180656
0501180665
0502180489
0502180565
والله حالتي مدموره تكفون