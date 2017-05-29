تفاعلا مع حملة “تفريج كربة”.. فاعل خير يتكفل بسداد ديون 13 سجينا بحائل

استمرارا للتفاعل المجتمعي مع حملة تفريج كربة سجين حائل، كشف رئيس لجنة تراحم حائل الأستاذ منصور العمار عن تكفل “فاعل خير” بسداد ديون 13 سجينا من الغارمين في سجون المنطقة.

يأتي ذلك قبيل ساعات من انطلاق امسية الحملة، مساء اليوم الاثنين بالغرفة التجارية، بحائل بحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد أمير منطقة حائل، وعدد كبير من فاعلي الخير ورجال الأعمال والإعلاميين والمشاهير.

كما أكد العمار أن اللجنة تعمل على مدار الساعة من خلال فرق عمل استشارية وإعلامية لتلقي الاستفسارات وبذل الجهود للوصول إلى الإفراج عن أكبر عدد ممكن من سجناء الدين، داعيا أبناء الوطن جميعا بالتفاعل مع الحملة وإخراج أكبر عدد ممكن من السجناء.

وكانت لجنة تراحم حائل قد أوضحت طريقة الإيداع باسم لجنة رعاية السجناء بحائل عبر الحسابات التالية:

مصرف الراجحي 118608010333531

بنك الرياض 6131744349940

البنك الأهلي التجاري 37175007000110

وخصصت عددا من الأرقام لتلقى الاستفسارات وهي كالتالي:

0501180670

0502180574

0501180416

0502180487

0502180478

0501180656

0501180665

0502180489

0502180565