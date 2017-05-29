 بدء التقديم والتسجيل بمعهد الدراسات الفنية للقوات الجوية بالظهران لخريجي الكليات التقنية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 3 رمضان 1438 هجريا, الموافق 29 مايو 2017 ميلاديا

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بدء التقديم والتسجيل بمعهد الدراسات الفنية للقوات الجوية بالظهران لخريجي الكليات التقنية

بدء التقديم والتسجيل بمعهد الدراسات الفنية للقوات الجوية بالظهران لخريجي الكليات التقنية
المناطق - واس

بدأت القوات الجوية الملكية السعودية اعتبارا من غرة شهر رمضان الجاري القبول والتسجيل لخريجي كليات التقنية وكليتي الجبيل وينبع الصناعية في تخصص ( الكهرباء والميكانيكا والالكترونيات ) وذلك للدراسة في معهد الدراسات الفنية للقوات الجوية بالظهران .
وأوضحت أنه يمكن التسجيل وتعبئة طلب الالتحاق على موقع القوات الجوية على الرابط: www.rsaf.gov.sa ، حيث يتمتع الطالب بعدة مزايا كدورة مكثفة في اللغة الانجليزية والتدريب على احد التخصصات الفنية لمنظومات القوات الجوية وفرصة الابتعاث إلى خارج المملكة لإكمال الدراسة والتعيين على رتبة وكيل رقيب فني عند اكتمال المتطلبات التدريبية وتوفير السكن عند التخرج كما توفر الرعاية الصحية المجانية للمتخرج وعائلته .
وأكدت سعي القوات الجوية الملكية السعودية لاستقطاب الكوادر البشرية من أبناء الوطن وتدريبها وتأهيلها حتى يكونوا فنيين جاهزين للعمل على التخصصات الفنية لمنظومات القوات الجوية، وذلك من منطلق رؤية المملكة 2030 ومستهدفات التحول الوطني 2020 ، مبينة أن الطالب يحصل بعد التخرج على رتبته وكيل رقيب فني ويعين في إحدى القواعد الجوية المنتشرة في أنحاء المملكة ، ليعمل مع زملاء فنيين سبقوه بالتخرج على إحدى طائرات القوات الجوية الملكية السعودية والأقسام الفنية المساندة الأخرى في القواعد الجوية .

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