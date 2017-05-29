التقى مدير ومنسوبي تعليم عنيزة.. أمير القصيم يثمن حصول تعليم عنيزة على شهادة الآيزو

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم بمقر ديوان الإمارة اليوم الاثنين ، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم ، ومحافظ عنيزة المكلف عبدالرحمن بن إبراهيم السليم ، مدير إدارة التعليم بمحافظة عنيزة محمد بن سليمان الفريح ، وعدد من منسوبي التعليم بالمحافظة ، الذين قدموا للسلام على سموه ، بمناسبة حصول إدارة تعليم عنيزة على شهادة الاعتماد الدولية في إدارة الجودة الشاملة الآيزو.

ورحب سموه خلال الاستقبال بهم ، واستمع لشرحٍ مفصل من مدير تعليم عنيزة عن جهود إدارة التعليم بالمحافظة ، التي بذلتها لتحقيق شهادة الاعتماد الدولية , وحصولها على الترتيب الأول في الترتيب النهائي للإدارات التعليمية على مستوى المملكة في نسبة الجاهزية للعام الدراسي 1437- 1438هـ ، وتسجيل تعليم عنيزة مركزاً متقدماً بين الإدارات التعليمية على مستوى المملكة في نسب تثبيت الغياب والحضور ، مشيراً إلى أن ذلك كله تمثل في تطبيق مفهوم التكامل ومنظومة العمل الجماعي بين منسوبي التعليم بالمحافظة.

وأشاد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل أمير منطقة القصيم بالجهود المبذولة من قبل القائمين على إدارة تعليم محافظة عنيزة ، مهنئاً الجميع على هذا الإنجاز ، مشدداً على تأكيد مفهوم التكامل ومنظومة العمل بين منسوبي التعليم بالمحافظة , مثمناً لمنسوبي التعليم بعنيزة هذا العمل ، وحصولهم على هذه الإنجازات ، ومنها شهادة الاعتماد الدولية في إدارة الجودة الشاملة الآيزو , حاثاً على أن يكون هذا الإنجازات ليست النهاية بل البداية المستمرة والدائمة بحول الله لتحقيق المزيد من التطوير والتميز الذي يخدم التعليم ، ويلبي تطلعات قيادتنا الكريمة تحت ظل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد ـ حفظهم الله ـ ، وتحقيق التحول الوطني 2020 ، ورؤية 2030 في قطاع التعليم العام.

بدوره ، أوضح مدير إدارة التعليم بمحافظة عنيزة محمد بن سليمان الفريح أن هذه الإنجازات التي تحققت ومنها حصول تعليم المحافظة على شهادة الاعتماد الدولية في إدارة الجودة الشاملة الآيزو ، جاءت بتضافر جهود منسوبي التعليم بالمحافظة جميعاً وبعمل جماعي منهم , مشيراً إلى أن الشهادة لم تكن هدف ولا غاية بحد ذاتها وإنما وسيلة للارتقاء بمفاصل العمل. وعبر الفريح عن شكره لصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم على تهنئته بالإنجاز ، والحصول على الشهادة , واستقبال سموه له ولمنسوبي التعليم , مثنياً على دعم سموه للتعليم وكل ما يخدم قطاع التعليم بالمنطقة .