تعليم الباحة يعلن مواعيد التسجيل في الفصول الصيفية لطلاب وطالبات المرحلة الثانوية

اعتمد المدير العام للتعليم بمنطقة الباحة سعيد بن محمد مخايش، الفصل الصيفي للمرحلة الثانوية (نظام المقررات) في عدد من المدارس

وحددت الإدارة مدارس البنين التي سينطلق فيها البرنامج والتي تشمل ثانوية السروات بقطاع الوسط ، ومدرسة ثانوية بلجرشي بقطاع بلجرشي ومدرسة ثانوية الأمير فيصل بقطاع العقيق، فيما عيّنت مدرسة فاطمة الزهراء الثانوية بقطاع الوسط للبنات.

كما أعلنت الإدارة أن يوم الأحد 8 / 10 / 1438 هـ سيكون موعدا لبدء تسجيل الطلاب الراغبين ولمدة ثلاثة أيام متتالية

وبينت أن يوم الأربعاء 11 / 10 / 1438 هـ سيكون انطلاقة الفصل الصيفي في المدارس المحددة لمدة ثمانية أسابيع متصلة تنتهي في 30 / 11 / 1438هـ

وأشار مدير إدارة الإشراف التربوي الأستاذ أحمد التهامي: “بأن الفصل الصيفي في نظام المقررات يعدّ خيارا جيدا خلال الإجازة الصيفية للطلاب والطالبات الذين لديهم أسباب تدعوهم لذلك، كالتخرج وتعويض التعثر في الخطة أو تسريع التخرج، ومعالجة التعثر “.

وتابع: بأنه يسمح للطالب أو الطالبة التسجيل في ثلاثة مقررات بحد أعلى

ويتاح له دراستها في المدراس المحددة المطبقة للفصل الصيفي حتى لو لم تكن مدرسة الطالب الأصلية من ضمن المدارس المحددة، وذلك بعد تقديم تعريف الطالب من مدرسته مرفق به سجله الأكاديمي”.

وأوضح بأن هناك تزايد ملحوظ في إقبال الطلاب والطالبات على الدخول في الفصل الصيفي وذلك لما تشهده من كفاءة عالية في تحقيق مصلحة الطلاب والطالبات ومعالجة حالات الخاصة واستكمال متطلبات التخرج متمنيا للجميع التوفيق.