قوات الشرعية تقتحم القصر الجمهوري في تعز

تمكنت قوات الشرعية في اليمن من اقتحام البوابة الغربية للقصر الجمهوري في تعز، لتقترب أكثر من البوابة الرئيسيّة للقصر بحسب مصادر.

وأوردت قناة الإخبارية أن اليش اليمني اقتحم القصر الجمهوري من الجهة الغربية و قتل 78 حوثيا بينهم قيادي ميداني.

وكانت قوات الشرعية سيطرت على عدد من المباني السكنية، في محيط القصر، واعتقلت 12 مسلحاً من المتمردين، من بينهم قيادي ميداني.

واستهدفت مقاتلات التحالف العربي، مواقع للحوثيين وقوات صالح، في مديريات مقبنة وموزع والمخا، غربي محافظة تعز.

كما شنت مقاتلات التحالف خمس غارات، على مواقع للمتمردين، شمالي مديرية المخا، وفي مديريتي حرض وميدي بمحافظة حجة، أدت إلى قتلى وجرحى في صفوف المتمردين الحوثيين.

في المقابل، قصفت الميليشيات المتمردة الأحياء السكنية في مدينة تعز، ما أسفر عن سقوط قتلى بينهم طفل.

