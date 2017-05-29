بلدية رأس تنورة تغلق 18 محل وتحرر 53 مخالفة من خلال 40 جولة شملت 420 محل، وتنقل 7800 طن نفايات وانقاض خلال شهر شعبان

قامت بلدية محافظة رأس تنورة خلال شهر شعبان الماضي للعام 1438هـ بجولات تفتيشية وإنذار محلات مخالفة وإصدار غرامات ماليه على المخالفين للأنظمة البلدية .

وأوضح رئيس بلدية محافظة راس تنورة المهندس بندر بن ابراهيم السبيعي، أنه بلغ عدد الجولات 40 جولة، شملت 420 محل تم الكشف عليها، فيما تم اغلاق 18 محل، كما بلغ عدد الإنذارات والمخالفات التي طبقت على المحلات 53 مخالفة، كما بلغت كميات المواد المصادرة 2235 كليو جرام من المواد الغذائية، و 1390 كرتون متنوع المشروبات، و اجمالي الغرامات المتحصلة ( 12000 ريال).

وأضاف بأن عدد الرخص الجديدة 13 رخصة، فيما جددت البلدية 36 رخصة، وألغت 11 رخص، مشيرا الى أن عدد الشهادات الصحية الصادرة لعمال الأغذية 120 شهادة، فيما بلغ عدد الذبائح الواردة لمسلخ البلدية (18 ) أبل،و ( 30 ) بقر، و( 3535) ضأن، و(744) ماعز، لافتا الى أن عدد الإعدامات الكلية ( 4 ضأن ) فقط، وعدد الإعدامات الجزئية ( 552 ضأن ) و ( 180 ماعز).

وقال أن كمية المبيدات المستهلكة في اعمال مكافحة الحشرات والقوارض بلغت 18 مبيد سائل، و 33 كيلو بودرة ، و 12 كيلو سموم ( إبادة للفئران ).

وفيما يخص أعمال النظافة، بين السبيعي بأنه تم نقل ما يقارب 7800 طن من النفايات والأنقاض من قبل مقاول مشروع النظافة .

وشدد رئيس بلدية محافظة راس تنورة المهندس بندر بن ابراهيم السبيعي على أن جولات البلدية مستمرة طوال العام، داعيا جميع المواطنين والمقيمين بالمحافظة في حالة وجود أي ملاحظات بلدية يمكن الاتصال على هاتف طوارئ الأمانة رقم (940)، مضيفا بان الأمانة طورت خدمة 940 حيث يمكن للمستفيد أن يرفع البلاغ بشكل أسهل وأسرع بالصوت والصورة لمركز البلاغات والطوارئ 940 في أمانة المنطقة الشرقية عن طريق برنامج (بلاغاتي)على الأجهزة الذكية.