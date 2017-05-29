بلدية الخبر تتمكن من إعدام 40 آلاف دجاجة فاسدة و 100 كلجم من اللحوم الفاسدة معدة للتوزيع في رمضان المبارك

تمكنت إدارة الخدمات في بلدية محافظة الخبر من إعدام 4 آلاف دجاجة فاسدة و100 كيلو من اللحوم الفاسدة أيضا مخزنة في منازل وجاهزة للتوزيع قبل بدء شهر رمضان، وكشفت البلدية أيضا عن البدء في تنفيذ حملات مفاجئة على المحلات التجارية والاستراحات المخالفة.

وأوضح رئيس بلدية الخبر المهندس سلطان بن حامد الزايدي أن “البلدية تمكنت خلال الفترة الماضية من مراقبة المخالفات وسرعة ضبطها قبل توزيع المأكولات الفاسدة، حيث تمكنت الفرق الميدانية من ضبط كميات من اللحوم والدجاج كانت مجهزة ومعدة للتوزيع قبل دخول الشهر الفضيل، علما أن البلدية لن تسمح أو تتساهل في اتخاذ الإجراءات في كل ما يمكن أ يؤثر على صحة وسلامة المستهلك، كما أن إدارة الخدمات مستمرة في حملاتها الرقابية طيلة أيام الشهر الفضيل وغيره من شهور السنة للتفتيش على المنشآت والجهات المخالفة سواء منازل أو استراحات، لتطبيق الاشتراطات الصحية والمحافظة على الصحة العامة.

وأشار الزايدي الى أن بلدية الخبر “وضعت خطة سنوية من أجل إنهاء جميع مظاهر المخالفات في المنازل الشعبية والوصول الى الاشخاص الذين يديرون مثل تلك الأنشطة المخالفة، حيث تضمنت الخطة، مواعيد زمنية وتحديد جهات مكانية، للقضاء على كل ما يخالف الاشتراطات الصحية”، منوها الى أن “قسم مراقبة الأسواق التابع لإدارة الخدمات في البلدية يعمل بصورة مستمرة ضمن حملات مجدولة جولات تفتيشية ورقابية على الباعة المتجولين في الشوارع العامة، ويتم مصادرة المحتويات الغذائية وتسليمها للجهات ذات العلاقة“.

ودعا الزايدي جميع المواطنين والمقيمين بضرورة الابلاغ عن أي مخالفات حيث تلزم إدارة البيئة في البلدية، كافة المنشآت بضرورة اتباع الأسلوب الصحيح في تخزين المواد الغذائية واستيفاء الشروط الصحية بهذه المنشآت، والتأكد من ذلك عن طريق التفتيش الدوري عليها، مهيبة بالمستهلكين ضرورة توخي الحذر عند شراء المأكولات من المواد الغذائية، وذلك بالتأكيد على صلاحيتها والتبليغ عن أي مخالفات تقع في هذا الجانب، وشددت الإدارة على ضرورة التعاون مع الجهات الأمنية في ضبط المخالفين للاشتراطات الصحية والبلدية، وعدم التهاون في تطبيق الاشتراطات البلدية والعقوبات بحق مخالفي أنظمة البلدية، مضيفا اأن “أمانة المنطقة الشرقية طورت خدمة 940 حيث يمكن للمستفيد ان يرفع البلاغ بشكل أسهل واسرع لمركز البلاغات والطوارئ عن طريق برنامج بلاغاتي على الاجهزة الذكية. أو عبر حساب تويتر لدى بلدية الخبر.