بلدية حفر الباطن تتلف أكثر من 70 كلجم من اللحوم الفاسدة

قامت بلدية محافظة حفر الباطن ممثلة بإدارة صحة البيئة بجولات ميدانيه مفاجئة مساء اليوم الثاني من رمضان شملت بعض المطاعم ومحلات المواد الغذائية.

وأوضح رئيس بلدية محافظة حفر الباطن المهندس محمد بن عبد المحسن الحسيني، أنه تم خلال الجولات مخالفة خمسة مطاعم وذلك لوجود مخالفات صحية، حيث تم أتلاف أكثر من 70 كيلو من اللحوم وذلك لسوء الحفظ” .

وأضاف بأن البلدية مستمرة في تكثيف الجولات الميدانية وذلك خلال شهر رمضان” من أجل سلامة صحه المواطن والمقيم.

ودعا رئيس بلدية محافظة حفر الباطن المهندس محمد بن عبد المحسن الحسيني جميع المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوي عبر قنوات الأمانة التفاعلية والتي تم تخصيصها لاستقبال البلاغات والشكاوى على مدار اليوم، عن طريق خدمة 940 والذي يعمل على مدار اليوم لاستقبال جميع الملاحظات، مشيرا الى أنها طورت خدمة 940 حيث يمكن للمستفيد أن يرفع البلاغ بشكل أسهل وأسرع بالصوت والصورة لمركز البلاغات والطوارئ 940 في أمانة المنطقة الشرقية عن طريق برنامج (بلاغاتي) على الأجهزة الذكية.