 معرض أعمال أساسيات التصميم بجامعة عبد الرحمن بن فيصل غداَ | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 3 رمضان 1438 هجريا, الموافق 29 مايو 2017 ميلاديا

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معرض أعمال أساسيات التصميم بجامعة عبد الرحمن بن فيصل غداَ

معرض أعمال أساسيات التصميم بجامعة عبد الرحمن بن فيصل غداَ
المناطق - الدمام

برعاية مدير جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل الدكتور عبدالله الربيش تنظم عمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة معرض أعمال السنة التحضيرية (معرض أعمال طلاب مرسم أساسيات التصميم) وذلك يوم الأربعاء (غداً الأربعاء) في تمام الساعة 12 ظهراً بمبنى العمادة رقم 450 الدور الأرضي.

من جانبه ذكر عميد عمادة السنة التحضيرية الدكتور عبد العزيز الفهيد بان هذا المعرض يقام سنويا من اجل التعرف على ما يقدمه الطلاب في مقرر مرسم اساسيات التصميم وابرازا لجهودهم من خلال هذه الاعمال التي تعد كتجربه متميزة لهم ودعم نحو مزيدا من الابداع .

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