ساسرف تحصد جائزة التميز في الموارد البشرية على مستوى الشرق الاوسط وشمال إفريقيا لعام 2017

حصدت شركة ساسرف جائزة التميز في الموارد البشرية على مستوى الشرق الاوسط وشمال افريقيا بتحقيق المركز الثاني في مجال الارتباط الوظيفي وذكر رئيس الشركة المهندس حسين القحطاني ان شركة ساسرف تحقق انجازات متلاحقة في شتى المجالات ومنها تحسين وتحقيق البيئة المناسبة للانتاج الأمثل لموظفات وموظفي الشركة والتي ساهمت في تحقيق نتائج عالية الاداء ورضاء منسوبي الشركة وعملائها والملاك ونحن نؤمن أنَّ كوادِرَنا البشرية هي أهم مورد لدينا لتحقيق التميُّز والنجاح على الإطلاق وهي أهمّْ سبب من أسباب قوتنا وتحفيزنا نحو النجاح المتميِّز.

كما نوه مدير عام الموارد البشرية في الشركة أ. خالد الغامدي عن اعتزازه بفوز الشركة بجائزة التميز في الموارد البشرية وان الجائزة تعكس تركيز الشركة على تأسيس فريق عالي الأداء مرتبط كلياً في الشركة وملتزم بتحقيق التميّز الدائم للشركة. وأشار الى ان المحرك لهذا التميز هو وجود بيئة عمل طموحه حافظت على موظفيها المتميزين يدعمها مجلس ادارة متمكن وادارة خلاقه تسعى دائما لتحقيق اعلى النتائج بافضل الممارسات الفعالة.

وينعقد حفل جوائز التميّز في الموارد البشرية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا السنوية على هامش منتدى رأس المال البشري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتكرّم المؤسسات المساهمة في تطوير رأس المال البشري في أنحاء المنطقة. وتتم تصفية المنظمات المرشّحة لنيل الجوائز واختيار الفائزة بينها من خلال عملية دقيقة تشمل مراجعة تقوم بها لجنة تحكيم مستقلة.