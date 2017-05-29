 ساسرف تحصد جائزة التميز في الموارد البشرية على مستوى الشرق الاوسط وشمال إفريقيا لعام 2017 | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 3 رمضان 1438 هجريا, الموافق 29 مايو 2017 ميلاديا

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ساسرف تحصد جائزة التميز في الموارد البشرية على مستوى الشرق الاوسط وشمال إفريقيا لعام 2017 معرض أعمال أساسيات التصميم بجامعة عبد الرحمن بن فيصل غداَ بلدية حفر الباطن تتلف أكثر من 70 كلجم من اللحوم الفاسدة بلدية الخبر تتمكن من إعدام 40 آلاف دجاجة فاسدة و 100 كلجم من اللحوم الفاسدة معدة للتوزيع في رمضان المبارك بلدية رأس تنورة تغلق 18 محل وتحرر 53 مخالفة من خلال 40 جولة شملت 420 محل، وتنقل 7800 طن نفايات وانقاض خلال شهر شعبان قوات الشرعية تقتحم القصر الجمهوري في تعز بريطانيا تحقق في طريقة تعامل الأمن مع معلومات مانشستر تعليم الباحة يعلن مواعيد التسجيل في الفصول الصيفية لطلاب وطالبات المرحلة الثانوية التقى مدير ومنسوبي تعليم عنيزة.. أمير القصيم يثمن حصول تعليم عنيزة على شهادة الآيزو بدء التقديم والتسجيل بمعهد الدراسات الفنية للقوات الجوية بالظهران لخريجي الكليات التقنية “الصحة ” توجه نصائح لمرضى إرتفاع ضغط الدم في رمضان وزير الثقافة والإعلام يلتقي وزير الشؤون الإسلامية والإعلام الجيبوتي

ساسرف تحصد جائزة التميز في الموارد البشرية على مستوى الشرق الاوسط وشمال إفريقيا لعام 2017

حصدت شركة ساسرف جائزة التميز في الموارد البشرية على مستوى الشرق الاوسط وشمال افريقيا بتحقيق المركز الثاني في مجال الارتباط الوظيفي وذكر رئيس الشركة المهندس حسين القحطاني ان شركة ساسرف تحقق انجازات متلاحقة في شتى المجالات ومنها تحسين وتحقيق البيئة المناسبة للانتاج الأمثل لموظفات وموظفي الشركة والتي ساهمت في تحقيق نتائج عالية الاداء ورضاء منسوبي الشركة وعملائها والملاك ونحن نؤمن أنَّ كوادِرَنا البشرية هي أهم مورد لدينا لتحقيق التميُّز والنجاح على الإطلاق وهي أهمّْ سبب من أسباب قوتنا وتحفيزنا نحو النجاح المتميِّز.

كما نوه مدير عام الموارد البشرية في الشركة أ. خالد الغامدي عن اعتزازه بفوز الشركة بجائزة التميز في الموارد البشرية وان الجائزة تعكس تركيز الشركة على تأسيس فريق عالي الأداء مرتبط كلياً في الشركة وملتزم  بتحقيق التميّز الدائم للشركة.  وأشار الى ان المحرك لهذا التميز هو وجود بيئة عمل طموحه حافظت على موظفيها المتميزين يدعمها مجلس ادارة متمكن وادارة خلاقه تسعى دائما لتحقيق اعلى النتائج بافضل الممارسات الفعالة.

وينعقد حفل جوائز التميّز في الموارد البشرية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا السنوية على هامش منتدى رأس المال البشري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتكرّم المؤسسات المساهمة في تطوير رأس المال البشري في أنحاء المنطقة. وتتم تصفية المنظمات المرشّحة لنيل الجوائز واختيار الفائزة بينها من خلال عملية دقيقة تشمل مراجعة تقوم بها لجنة تحكيم مستقلة.

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