 بالفيديو.. احتراق مقدمة طائرة للخطوط السعودية بمطار جدة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 3 رمضان 1438 هجريا, الموافق 29 مايو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

نائب أمير الشرقية يستقبل أمين الأحساء ووكلاء الأمانة تقديم المشورة الطبية.. صحة الرياض تقيم معرض توعوي “صوموا تصحوا” الخارجية الإيرانية: الأزمة الخليجية القطرية سببها مخرجات قمة الرياض “التجارة” تنفذ أكثر من 5 آلاف زيارة تفتيشية للتحقق من سلامة السلع ونظامية العروض الرمضانية انقلاب ناقلة وقود في تبوك .. وإصابة قائدها بالفيديو.. احتراق مقدمة طائرة للخطوط السعودية بمطار جدة ساسرف تحصد جائزة التميز في الموارد البشرية على مستوى الشرق الاوسط وشمال إفريقيا لعام 2017 معرض أعمال أساسيات التصميم بجامعة عبد الرحمن بن فيصل غداَ بلدية حفر الباطن تتلف أكثر من 70 كلجم من اللحوم الفاسدة بلدية الخبر تتمكن من إعدام 40 آلاف دجاجة فاسدة و 100 كلجم من اللحوم الفاسدة معدة للتوزيع في رمضان المبارك بلدية رأس تنورة تغلق 18 محل وتحرر 53 مخالفة من خلال 40 جولة شملت 420 محل، وتنقل 7800 طن نفايات وانقاض خلال شهر شعبان قوات الشرعية تقتحم القصر الجمهوري في تعز

بالفيديو.. احتراق مقدمة طائرة للخطوط السعودية بمطار جدة

المناطق - جدة

اشتعلت النيران في مقدمة طائرة تابعة للخطوط الجوية السعودية، بعد أن امتدت إليها من معدة متهالكة كانت متوقفة بالقرب منها.

وتداول مغردون مقطع فيديو يظهر احتراق معدة تابعة للخدمات الأرضية بمطار الملك عبدالعزيز بجدة ظهر اليوم، ومن ثم انتقال النيران إلى مقدمة الطائرة طراز A320.

وأضاف المغردون أن فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على الحريق قبل امتداده للمناطق المجاورة، فيما فتح المطار تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادث.

 ولم يصدر بيان رسمي حتى الآن من الدفاع المدني أو الخطوط السعودية حول تفاصيل الحادث. وسنوافيكم بالتفاصيل لاحقًا حال ورودها.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>