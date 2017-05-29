بالفيديو.. احتراق مقدمة طائرة للخطوط السعودية بمطار جدة

اشتعلت النيران في مقدمة طائرة تابعة للخطوط الجوية السعودية، بعد أن امتدت إليها من معدة متهالكة كانت متوقفة بالقرب منها.

وتداول مغردون مقطع فيديو يظهر احتراق معدة تابعة للخدمات الأرضية بمطار الملك عبدالعزيز بجدة ظهر اليوم، ومن ثم انتقال النيران إلى مقدمة الطائرة طراز A320.