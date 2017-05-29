 انقلاب ناقلة وقود في تبوك .. وإصابة قائدها | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 3 رمضان 1438 هجريا, الموافق 29 مايو 2017 ميلاديا

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انقلاب ناقلة وقود في تبوك .. وإصابة قائدها

انقلاب ناقلة وقود في تبوك .. وإصابة قائدها
المناطق - تبوك
صرح نائب المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة تبوك  الملازم أول حسام علي المسعودي ان غرفة علميات الدفاع المدني تلقت صباح اليوم بلاغاً عن تعرض ناقلة وقود لحادث انقلاب على طريق المدينه وعلى الفور تم تحريك الفرق اللازمة للموقع ، وعند الوصول أتضح ان الحادث عبارة عن انقلاب ناقلة وقود محملة بالديزل ويوجد بها تسرب كمية من الحمولة على جانب الطريق دون حدوث حريق.
وعلى الفور تم تأمين ناقلة الوقود ومنع اشتعالها وتصريف المادة المحملة خارج الناقلة واتخاذ الإجراءات الوقائيه لمثل هذه الحالات .
ونتج عن الحادث اصابة سائقها من الجنسية الأسيوية  وتم نقله للمستشفى من قبل الهلال الأحمر .

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