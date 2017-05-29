 “التجارة” تنفذ أكثر من 5 آلاف زيارة تفتيشية للتحقق من سلامة السلع ونظامية العروض الرمضانية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 3 رمضان 1438 هجريا, الموافق 29 مايو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

أيتام الرياض يستقبلون رمضان بتوزيع أكثر من “100” سلة غذائية على الأسر المحتاجه نائب أمير الشرقية يستقبل أمين الأحساء ووكلاء الأمانة تقديم المشورة الطبية.. صحة الرياض تقيم معرض توعوي “صوموا تصحوا” الخارجية الإيرانية: الأزمة الخليجية القطرية سببها مخرجات قمة الرياض “التجارة” تنفذ أكثر من 5 آلاف زيارة تفتيشية للتحقق من سلامة السلع ونظامية العروض الرمضانية انقلاب ناقلة وقود في تبوك .. وإصابة قائدها بالفيديو.. احتراق مقدمة طائرة للخطوط السعودية بمطار جدة ساسرف تحصد جائزة التميز في الموارد البشرية على مستوى الشرق الاوسط وشمال إفريقيا لعام 2017 معرض أعمال أساسيات التصميم بجامعة عبد الرحمن بن فيصل غداَ بلدية حفر الباطن تتلف أكثر من 70 كلجم من اللحوم الفاسدة بلدية الخبر تتمكن من إعدام 40 آلاف دجاجة فاسدة و 100 كلجم من اللحوم الفاسدة معدة للتوزيع في رمضان المبارك بلدية رأس تنورة تغلق 18 محل وتحرر 53 مخالفة من خلال 40 جولة شملت 420 محل، وتنقل 7800 طن نفايات وانقاض خلال شهر شعبان

“التجارة” تنفذ أكثر من 5 آلاف زيارة تفتيشية للتحقق من سلامة السلع ونظامية العروض الرمضانية

“التجارة” تنفذ أكثر من 5 آلاف زيارة تفتيشية للتحقق من سلامة السلع ونظامية العروض الرمضانية
المناطق - الرياض

نفذت وزارة التجارة والاستثمار ضمن خطتها الخاصة بشهر رمضان المبارك، حملتها الرقابية الثانية  على منافذ البيع  في مختلف مناطق المملكة، أسفرت نتائجها عن تفتيش 5079 محلاً ومنفذاً للبيع ،وحررت خلالها 252 مخالفة.
وأظهرت تقارير الوزارة وفرة المعروض من المواد الغذائية والاستهلاكية التي يزداد الطلب عليها في شهر رمضان المبارك ووجود البدائل المتعددة لكل صنف مما زاد من المنافسة واستقرار الاسعار وانعكاس ذلك مصلحة المستهلكين.

وجاءت هذه الحملة  في إطار متابعة الوزارة تنفيذ جولاتها الرقابية المكثفة والتي تستهدف مراقبة توافر السلع الأساسية الرمضانية في الأسواق والمحال التجارية بمختلف مناطق المملكة، والتحقق من صلاحية هذه السلع، وعدم وجود حالات غش تجاري، بالإضافة الى التحقق من نظامية عروض التخفيضات.

كما بينت الوزارة استمرار الفرق التفتيشية في أداء مهامها عبر تنفيذ جولات تفتيشية على منافذ البيع في مختلف مناطق المملكة، للتحقق من الالتزام بوضع بطاقة السعر على السلع المعروضة والتأكد من مطابقة السعر المعلن على السلعة مع أسعار صناديق المحاسبة، إضافة إلى مراقبة العروض التسويقية التي تقوم الأسواق والمحال التجارية بالإعلان عنها خلال هذه الفترة لضمان عدم وجود أي خداع للمستهلكين، واتخاذ كافة الاجراءات النظامية تجاه أي مخالفة يتم ضبطها وتطبيق العقوبات على المخالفين.

ودعت وزارة التجارة والاستثمار عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات يتم اكتشافها أو أي شكاوى من خلال الاتصال على مركز البلاغات في الوزارة على الرقم (1900) أو عن طريق تطبيق “بلاغ تجاري” على مدار اليوم.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>