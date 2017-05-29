 الخارجية الإيرانية: الأزمة الخليجية القطرية سببها مخرجات قمة الرياض | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 3 رمضان 1438 هجريا, الموافق 29 مايو 2017 ميلاديا

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الخارجية الإيرانية: الأزمة الخليجية القطرية سببها مخرجات قمة الرياض

الخارجية الإيرانية: الأزمة الخليجية القطرية سببها مخرجات قمة الرياض
المناطق - إيران

بدأت الآلة الإعلامية الإيرانية الرسمية وغيرها التعامل مع الخلافات بين دول الخليج، على أساس أن “من مصلحة طهران الوقيعة بين الدول العربية والإسلامية؛ لما يصب في مشروعها في توسيع نفوذها بالمنطقة”.
حيث اعتبر الناطق باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، اليوم الاثنين، أن أساس المشكلة بين قطر ودول خليجية سببها مخرجات القمة العربية الإسلامية – الأمريكية التي عقدت الشهر الجاري في العاصمة السعودية الرياض.

وقال قاسمي في مؤتمر صحافي إن “أساس المشكلة بين قطر والسعودية سببها مخرجات قمة الرياض الأخيرة والاصطفاف الذي جاء في غير محله وقيل إنه حصل بالإجماع”، مشيراً إلى أن “سياسة إيران تجاه دول الجوار واضحة وتسعى إلى مد يد الصداقة الى الجميع”.

وأعلن رفض طهران التدخل في الخلافات الخليجية، قائلاً “سياستنا تجاه الجيران واضحة ولا نقرر للآخرين ما ينبغي عليهم أن يفعلوه”.

وأضاف قاسمي أن “مواقف بعض الدول غير المدروسة وتصريحاتها المعادية لإيران غير جديدة وغير مقبولة”، مؤكداً “إصرار إيران على الدفاع عن حقوق الشعب الإيراني والاستمرار في سياساتها كما مضى”.

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