 تقديم المشورة الطبية.. صحة الرياض تقيم معرض توعوي “صوموا تصحوا” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 3 رمضان 1438 هجريا, الموافق 29 مايو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

لجنة السقاية والرفادة تقدم 10 ملايين وجبة للصائمين بالعاصمة المقدسة أيتام الرياض يستقبلون رمضان بتوزيع أكثر من “100” سلة غذائية على الأسر المحتاجه نائب أمير الشرقية يستقبل أمين الأحساء ووكلاء الأمانة تقديم المشورة الطبية.. صحة الرياض تقيم معرض توعوي “صوموا تصحوا” الخارجية الإيرانية: الأزمة الخليجية القطرية سببها مخرجات قمة الرياض “التجارة” تنفذ أكثر من 5 آلاف زيارة تفتيشية للتحقق من سلامة السلع ونظامية العروض الرمضانية انقلاب ناقلة وقود في تبوك .. وإصابة قائدها بالفيديو.. احتراق مقدمة طائرة للخطوط السعودية بمطار جدة ساسرف تحصد جائزة التميز في الموارد البشرية على مستوى الشرق الاوسط وشمال إفريقيا لعام 2017 معرض أعمال أساسيات التصميم بجامعة عبد الرحمن بن فيصل غداَ بلدية حفر الباطن تتلف أكثر من 70 كلجم من اللحوم الفاسدة بلدية الخبر تتمكن من إعدام 40 آلاف دجاجة فاسدة و 100 كلجم من اللحوم الفاسدة معدة للتوزيع في رمضان المبارك

تقديم المشورة الطبية.. صحة الرياض تقيم معرض توعوي “صوموا تصحوا”

تقديم المشورة الطبية.. صحة الرياض تقيم معرض توعوي “صوموا تصحوا”
المناطق - محمد آل طاوي
تحت رعاية مدير عام الشئون الصحية بمنطقة الرياض د ناصر بن فالح الدوسري نظمت المديرية العامة للشئون الصحية بمنطقة الرياض ممثلة بإدرة التوعية الدينية  معرض ” صومو تصحوا” والذي يستمر لمدة يومين في مقر المديرية.
و أوضح المشرف العام على المعرض – مدير إدارة التوعية الدينية بصحة الرياض الأستاذ/ يحيى بن عبدالرحمن الشهري بأن المعرض يهدف الى إبراز فوائد الصيام و أحكامه المتعلقة به عبر عدد كبير من الكتيبات و المنشورات إضافة الى ركن المكتبة السمعية و التي احتوت على العديد من المواضيع المختلفة  في فقه الصيام. كما أشار الشهري بأن المعرض يشهد إقبالاً جيداً و حرصاً من مرتاديه على اقتناء مايهتم بمسائل الصيام و آراء علماء المسلمين فيها، مضيفاً بأنه تم توزيع أكثر من مائتي نسخة من القرآن الكريم بلغات متعددة منها الإنجليزية و الأوردو و التاغالو.
جدير بالذكر بأن المعرض يقام في عامه الرابع على التوالي حيث يتميز هذا العام بتواجده في عدد من مراكز التسوق الكبيرة (المولات) و ستتنوع الخدمات التي يقدمها من فحص مرضى السكرى و ضغط الدم و تقديم المشورة الصحية التى تتوافق و ساعات الصيام مما يوفر لهم صياماً صحياً بإذن الله.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>