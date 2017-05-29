تقديم المشورة الطبية.. صحة الرياض تقيم معرض توعوي “صوموا تصحوا”

تحت رعاية مدير عام الشئون الصحية بمنطقة الرياض د ناصر بن فالح الدوسري نظمت المديرية العامة للشئون الصحية بمنطقة الرياض ممثلة بإدرة التوعية الدينية معرض ” صومو تصحوا” والذي يستمر لمدة يومين في مقر المديرية.و أوضح المشرف العام على المعرض – مدير إدارة التوعية الدينية بصحة الرياض الأستاذ/ يحيى بن عبدالرحمن الشهري بأن المعرض يهدف الى إبراز فوائد الصيام و أحكامه المتعلقة به عبر عدد كبير من الكتيبات و المنشورات إضافة الى ركن المكتبة السمعية و التي احتوت على العديد من المواضيع المختلفة في فقه الصيام. كما أشار الشهري بأن المعرض يشهد إقبالاً جيداً و حرصاً من مرتاديه على اقتناء مايهتم بمسائل الصيام و آراء علماء المسلمين فيها، مضيفاً بأنه تم توزيع أكثر من مائتي نسخة من القرآن الكريم بلغات متعددة منها الإنجليزية و الأوردو و التاغالو.جدير بالذكر بأن المعرض يقام في عامه الرابع على التوالي حيث يتميز هذا العام بتواجده في عدد من مراكز التسوق الكبيرة (المولات) و ستتنوع الخدمات التي يقدمها من فحص مرضى السكرى و ضغط الدم و تقديم المشورة الصحية التى تتوافق و ساعات الصيام مما يوفر لهم صياماً صحياً بإذن الله.