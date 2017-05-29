 نائب أمير الشرقية يستقبل أمين الأحساء ووكلاء الأمانة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 3 رمضان 1438 هجريا, الموافق 29 مايو 2017 ميلاديا

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نائب أمير الشرقية يستقبل أمين الأحساء ووكلاء الأمانة

نائب أمير الشرقية يستقبل أمين الأحساء ووكلاء الأمانة
المناطق - الدمام

 استقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب  أمير المنطقة الشرقية بمكتب سموه بديوان الإمارة صباح اليوم (الاثنين) سعادة أمين الأحساء المهندس عادل الملحم ووكلاء الأمانة ومدراء عموم الإدارات ورؤساء الأقسام بالأمانة، الذي قدموا للسلام على سموه وتهنئته بالثقة الملكية الغالية بتعيين سموه نائباً لأمير المنطقة، وحلول شهر رمضان المبارك.

 واطلع سموه خلال اللقاء على عرضٍ مرئي للمشروعات التي تنفذها الأمانة في محافظة الأحساء والمراكز التابعة لها، والتي تشمل مشروعات التقاطعات والجسور، والبنى التحتية، وغيرها من المشروعات التي تشرف عليها وتقوم بتنفيذها الأمانة.

 مشيداً سموه بجهود الأمانة في تطوير المحافظة، كما تمنى سموه للأمانة والعاملين فيها التوفيق في تلبية تطلعات أهالي المحافظة، وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة أيدها الله.

 

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