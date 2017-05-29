نائب أمير الشرقية يستقبل أمين الأحساء ووكلاء الأمانة

واطلع سموه خلال اللقاء على عرضٍ مرئي للمشروعات التي تنفذها الأمانة في محافظة الأحساء والمراكز التابعة لها، والتي تشمل مشروعات التقاطعات والجسور، والبنى التحتية، وغيرها من المشروعات التي تشرف عليها وتقوم بتنفيذها الأمانة.

مشيداً سموه بجهود الأمانة في تطوير المحافظة، كما تمنى سموه للأمانة والعاملين فيها التوفيق في تلبية تطلعات أهالي المحافظة، وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة أيدها الله.